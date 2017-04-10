Понедельник, 10 апреля 2017

1904 год. Русско-японская война. Маньчжурия. Вместе с армией отступает госпитальный обоз. Руководство госпиталем принимает на себя старший ординатор Сергей Каренин. Госпиталь располагается и обустраивается в полузаброшенной китайской деревне. Каренин оперирует раненого полковника. Услышав фамилию своего хирурга, полковник вздрагивает, она ему знакома. Раненого полковника зовут Алексей Кириллович Вронский. Ночью Сергей Каренин приходит в палату к Вронскому и просит рассказать ему, почему его мать, Анна Каренина, которую граф знал тридцать лет назад, бросилась под поезд.

Анонс сериала “Анна Каренина” (режиссер Карен Шахназаров)

Неподвижно стоял колдун на своем месте. – Где ты была? – спросил он, и стоявшая перед ним затрепетала. – О! зачем ты меня вызвал? – тихо простонала она. – Мне было так радостно. Я была в том самом месте, где родилась и прожила пятнадцать лет. О, как хорошо там! Как зелен и душист тот луг, где я играла в детстве: и полевые цветочки те же, и хата наша, и огород! О, как обняла меня добрая мать моя! Какая любовь у ней в очах! Она приголубливала меня, целовала в уста и щеки, расчесывала частым гребнем мою русую косу… Отец! – тут она вперила в колдуна бледные очи, – зачем ты зарезал мать мою?

Николай Гоголь. “Страшная месть”