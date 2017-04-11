Вторник, 11 апреля 2017

Исаакиевский собор в Петербурге будет передан РПЦ 12 июля, в день апостолов Петра и Павла, являющийся таким образом и днем именин Петра I. Об этом сообщает “Интересант”. Освящать собор приедет патриарх Кирилл.

Как утверждает издание, передачу здания РПЦ первоначально действительно предполагалось завершить к Пасхе, которая в нынешнем году отмечается 16 апреля. Однако этот срок был перенесен из-за недавнего теракта в петербургском метро: вследствие атаки ряд встреч “на высоком уровне”, посвященных решению разных вопросов жизни Петербурга, в том числе и судьбе Исаакия, отложили.

Новая же дата, говорится в публикации, “согласована со всеми, с кем такую дату надо согласовывать”. День выбран “на самом верху”, уверяет “Интересант”.

Между тем РБК со ссылкой на источники, близкие к РПЦ и Минкульту, передает, что дата 12 июля пока не выбрана окончательно, а лишь обсуждается в администрации Петербурга. При этом издание отмечало, что Кирилл каждый год на день Петра и Павла приезжает в Петербург и руководит службой в Петропавловском соборе на территории одноименной крепости.

По словам источника РБК в церковных кругах, передачу собора действительно могут приурочить к церковному или церковно-государственному празднику, однако конкретная дата пока не определена. В этой связи издание упоминает приходящийся на 8 июля день памяти святых Петра и Февронии, который на государственном уровне отмечается как “день семьи, любви и верности”.

Между тем в синодальном отделе по взаимоотношениям с обществом и СМИ, сообщает газета, от комментариев отказались.

О передаче РПЦ здания собора, в котором сейчас расположен музей, в январе говорили как об уже решенном вопросе. Однако в середине февраля процесс был приостановлен, когда в СМИ появилась информация, что губернатор города Георгий Полтавченко не согласовал этот шаг с Владимиром Путиным.

В январе – феврале в Петербурге прошел целый ряд протестных акций, в том числе несогласованных, против передачи здания клирикам.

28 марта городской избирком зарегистрировал инициативную группу по проведению референдума о судьбе Исаакия. На голосование предполагается вынести следующий вопрос: “Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга Исаакиевский собор, Спас на Крови и Петропавловский собор должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?”.

Теперь решение избиркома должно быть утверждено городским заксобранием. Если депутаты проголосуют за, инициативной группе предстоит за месяц собрать в поддержку своей идеи подписи как минимум 2 процентов избирателей – 75 тысяч человек. После этого назначат день голосования.