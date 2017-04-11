Вторник, 11 апреля 2017

В Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону направлено дело о терроризме и нападениях на полицейских, возбужденное против жителя Дагестана Наримана Баширова. Об этом сообщает прокуратура региона.

Всего 23-летнему Баширову вменено 16 статей УК. Он обвиняется по части 2 статьи 208 (участие в незаконном вооруженном формировании), части 2 статьи 209 (участие в банде), части 2 статьи 210 (участие в преступном сообществе), статье 317 (посягательство на жизнь правоохранителя), части 2 статьи 105 (убийство с отягчающими обстоятельствами), пункту “б” части 3 статьи 205 (теракт, повлекший умышленное причинение смерти человеку), части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации), статье 126 (похищение человека), части 3 статьи 127 (незаконное лишение свободы, совершенное организованной группой либо повлекшее смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), статье 158 (кража), части 4 статьи 166 (угон машины с применением опасного насилия или угрозой применения такового), части 2 статьи 167 (умышленное повреждение имущества общеопасным способом), статье 162 (разбой), статье 222 (незаконный оборот оружия), статье 222.1 (незаконный оборот взрывчатки) и статье 223 кодекса (незаконное изготовление оружия).

По обвинениям в убийстве и посягательстве на жизнь правоохранителей кодекс предусматривает наказание вплоть до смертной казни; по обвинению в теракте – вплоть до пожизненного срока.

Согласно фабуле дела, Баширов в 2011 году примкнул к вооруженной подпольной группировке, действующей в южных районах Дагестана. Ему вменяют соучастие в подготовке взрыва смертника у паспортного стола отдела полиции в ауле Хучни, центре Табасаранского района, в сентябре 2013 года. Также Баширова называют причастным ко взрыву на посту ГИБДД в ауле Джемикент Дербентского района в феврале 2016-го.

В числе других эпизодов, которые инкриминированы обвиняемому, – обстрел отделения полиции в Дербентском районе, убийство таксиста в этом же районе, убийство лесника в Сулейман-Стальском районе, похищение учителя в Табасаранском районе.

Как заявляли силовики, Баширов был задержан 30 марта 2016 года в городе Дагестанские Огни. Сообщалось, что брат задержанного, Мехтибек Баширов, примкнул к подполью еще в 2008 году, а в 2011-м был убит в тех же Дагестанских Огнях.

Признает ли Баширов инкриминированные ему обвинения, в СМИ не сообщалось.