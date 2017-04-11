Вторник, 11 апреля 2017

За обострение ситуации в Сирии несут ответственность России и лично Владимир Путин, поддерживающие режим Башара Асада. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business.

“Путин поддерживает очень злого человека. Я думаю, это очень плохо для России. Я думаю, это очень плохо для человечества”, – сказал Трамп.

Президент США назвал Асада “животным” за применение химического оружия. Он отметил, что ракетный удар по сирийской авиабазе стал ответом на это преступление. Трамп также посетовал, что удар по Сирии ранее не нанесла предыдущая американская администрация Барака Обамы.

Вместе с тем Трамп подчеркнул, что не намерен начинать военные действия против Асада. “Наша большая миссия состоит в том, чтобы избавиться от “Исламского государства”, – сказал Трамп. – Такой она всегда и была. Но когда видишь, как дети умирают от удушья, как выгорают их легкие, нам нужно было нанести по нему (Асаду. – Ред.) удар, и притом удар серьезный”.

Между тем администрация американского президента опубликовала небольшую часть секретного доклада о применении химического оружия в Сирии 4 апреля, сообщает The New York Times.

В документе отмечается, что Россия “покрывает” действия Асада и остается его главным союзником. В документе опровергаются заявления российских властей о том, что атака была “провокацией” и что используемое против мирного населения вещество могло быть не зарином, а другим веществом.

В частности, по российской версии, 4 апреля самолеты сирийских ВВС нанесли удар по складам террористов на окраине Хан-Шейхуна. В то же время сирийские военные источники, говорится в документе, сообщили, что правительственная авиация не выполняла полеты в этом районе в это время. Кроме того, на видеосъемке видно, что удар пришелся не по складам с боеприпасами на окраине, а по жилым кварталам в северной части города. Это подтверждается спутниковыми снимками из независимых источников.

В то же время ни пресс-секретарь президента США Шон Спайсер, ни другие высокопоставленные чиновники Белого Дома не прокомментировали возможность того, что Россия заранее знала о подготовке химической атаки. Они также отказались давать пояснения по обвинениям в ударе по госпиталю, где лечились пострадавшие. Накануне AP сообщило, что в Вашингтоне не исключают, что Москве было известно об атаке и российские военные помогали Асаду в его попытках скрыть улики.

Прибывший во вторник в Москву госсекретарь США Рекс Тиллерсон перед своим визитом в Москву выступил с ультимативным заявлением по адресу России. Он заметил, что Москва должна определиться, присоединится ли она к Соединенным Штатам и их союзникам в решении сирийской проблемы или же по-прежнему будет занимать сторону диктатора Башара Асада, Ирана и “Хезболлы”.

Россия либо не намерена всерьез обеспечить выполнение Асадом заключенного в 2013 году соглашения об уничтожении химического арсенала Дамаска, либо неспособна повлиять на диктатора, заявил Тиллерсон. Какая бы из двух альтернатив ни была верной, добавил госсекретарь, “для мертвых это не имеет значения”.

“Мы не можем позволить, чтобы это повторилась”, – подчеркнул глава Госдепа, имея в виду химическую атаку Асада. – Мы хотим облегчить страдания сирийского народа. Россия может стать участницей нашего проекта и играть в нем важную роль. Либо же она останется союзницей этой группы (Асад, Иран, “Хезболла”. – Ред.), хотя это, как мы считаем, больше не соответствует ее интересам”.