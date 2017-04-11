Вторник, 11 апреля 2017

Владимир Путин на переговорах с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил о готовности Москвы возобновить действие российско-американского меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии. Как передает “Медуза”, об этом сообщил присутствовавший при встрече глава российского МИДа Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с Тиллерсоном, состоявшейся после переговоров, продолжавшихся почти два часа.

Однако, заявил Путин, возобновление действия меморандума возможно, только если США будут наносить удары по радикальным исламистским группировкам, а не по войскам диктатора Башара Асада. О приостановке действия меморандума российский МИД объявил именно после ракетного обстрела американцами авиабазы Асада Эш-Шайрат, совершенного в ночь на 7 апреля.

Сам Тиллерсон, говорится в публикации РБК, назвал переговоры в Москве продуктивными. Он и Лавров сообщили, что решено образовать двустороннюю группу для разрешения проблем в отношениях двух стран. В группу войдут чиновники российского МИДа и Госдепартамента США.

Кроме того, и Лавров, и Тиллерсон рассказали, что вопрос санкций против России на переговорах не поднимался.

Глава Госдепа также подтвердил, что Вашингтон не располагает данными о причастности Москвы к химической атаке Асада на город Хан-Шейхун 4 апреля.

В то же время он заявил, что время Асада подходит к концу, хотя и подчеркнул, что уход диктатора от власти должен быть плавным.

Также, передает AP, Тиллерсон прямо признал, что “уровень доверия между двумя странами (Россией и США. – Ред.) низкий”.

Агентство отмечает, что надежды на нормализацию отношений между двумя странами излишне оптимистичны, поскольку в заявлениях Тиллерсона и Лаврова на пресс-конференции отражались резкие разногласия, в частности по сирийскому вопросу.

В России, также говорится в публикации AP, Тиллерсона встретили холодно. Лавров, с которым госсекретарь встречался ранее в среду, начал переговоры требованием рассказать о “реальных намерениях” США. Обстрел Эш-Шайрата глава российского МИДа назвал незаконным.

В Кремле еще накануне вечером не подтверждали, что Путин планирует встретиться с главой Госдепа.

Во вторник, перед отлетом в Москву, Тиллерсон заявил, что Россия должна определиться, присоединится ли она к США и их союзникам в решении сирийской проблемы или же по-прежнему будет занимать сторону Асада, Ирана и “Хезболлы”. Москва либо не намерена всерьез обеспечить выполнение Асадом заключенного в 2013 году соглашения об уничтожении химического арсенала Дамаска, либо неспособна повлиять на диктатора, заявил госсекретарь.

“Мы хотим облегчить страдания сирийского народа, – заключил Тиллерсон. – Россия может стать участницей нашего проекта и играть в нем важную роль. Либо же она останется союзницей этой группы (Асад, Иран, “Хезболла”. – Ред.), хотя это, как мы считаем, больше не соответствует ее интересам”.

Позже в тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что за обострение ситуации в Сирии несет ответственность лично глава российского государства. “Путин поддерживает очень злого человека, – сказал американский лидер. – Я думаю, это очень плохо для России. Я думаю, это очень плохо для человечества”.

За применение химического оружия Трамп назвал Асада животным.