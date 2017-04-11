Вторник, 11 апреля 2017

В Эстонии арестован агент российского ГРУ. Об этом сообщает Postimees со ссылкой на гендиректора Полиции безопасности страны Арнольда Синисалу.

Имя арестованного в публикации не приводится. Delfi.Ee уточняет, что речь идет о гражданине России, имевшем вид на жительство в Эстонии и постоянно проживавшем в балтийской стране.

Агента задержали еще 9 января. Ему предъявлено обвинение по статье УК о ненасильственных действиях против независимости и территориальной целостности Эстонии. Конкретные детали дела не раскрываются.

Как отметил Синисалу, это первый случай задержания агента ГРУ в Эстонии.

Delfi.Ee передает также, что в 2016 году были задержаны двое контрабандистов, одновременно работавших на ФСБ. Это 24-летний Артем Малышев и 25-летний Алик Хучбаров. Оба имеют как эстонское, так и российское гражданство.

Малышева завербовали в 2011 году. Его задачей было собирать и передавать информацию об армии балтийской страны и Союзе обороны Эстонии – добровольческой парамилитарной организации, которая наряду с армией входит в состав Сил обороны Эстонии. Также Малышев собирал данные о работе Департамента полиции и погранохраны.

Хучбаров был завербован в 2012-м. Он также вел шпионаж за пограничниками и полицейскими.

Малышев, передает Postimees, осужден к двум с половиной, а Хучбаров – к трем годам тюрьмы.

Как отмечают в Полиции безопасности, в последние годы российские спецслужбы проявляют интерес к тем гражданам Эстонии, которые не имеют непосредственного доступа к государственным тайнам. В поле зрения Москвы попадают, как правило, люди с двойным гражданством, посещающие Россию и занимающиеся той или иной преступной деятельностью при пересечении границы. Таким людям работа на ФСБ предлагается в качестве альтернативы уголовному преследованию за совершенное преступление.