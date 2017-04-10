Понедельник, 10 апреля 2017

Российская сторона заранее знала о подготовке химической атаки в Сирии, уверены в Пентагоне. Сразу же после применения отравляющих веществ в Хан-Шейхуне над местной больницей был замечен российский беспилотник, а несколько часов спустя здание бомбил самолет российского производства, сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленного сотрудника американской администрации. В Вашингтоне полагают, что бомбежка была попыткой скрыть последствия химической атаки.

Появление дрона над больницей, куда в этот момент доставляли пострадавших, не может быть простым совпадением, отметил собеседник AP.

В то же время, по его словам, у Вашингтона нет прямых доказательств соучастия России в химической атаке. Другой высокопоставленный чиновник подчеркнул, что в Белом Доме пока не сделали окончательного вывода на этот счет.

Хан-Шейхун, расположенный в провинции Идлиб, подвергся химической атаке в прошлый вторник. На город сбросили бомбы с ядовитыми газами, предположительно зарином и хлором. Погибли более 80 человек, в том числе дети.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания будет добиваться принятия “большой семеркой” новых антироссийскиъ санкций за поддержку режима Башара Асада. Джонсон отменил визит в Москву . Постпред США в ООН Никки Хейли

не исключает новых санкций против России в связи с химической атакой в Сирии. По ее словам, “покрывая” сирийского диктатора, Россия либо дает понять, что знала о наличии химоружия, либо демонстрирует полную некомпетентность.