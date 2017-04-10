Понедельник, 10 апреля 2017

Коллектив газеты The New York Times получил Пулитцеровскую премию 2017 года в области международной журналистики за серию публикаций о “гибридной войне” Владимира Путина. Об этом сообщается на официальном сайте премии. Премия присуждена также Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) за работу с “панамским досье”.

Как отмечает жюри, NYT награждена за “формирующие повестку дня публикации о попытках Владимира Путина распространить российское влияние за рубежом, раскрывая информацию о таких методах, как политические убийства, интернет-атаки и дискредитация противников”.

Премией отмечены десять статей, вышедших в газете с мая по август 2016 года. В них идет речь, в частности, об убийствах противников Путина, кибератаках на сервера Демократической партии США во время выборов, использовании интернет-троллей в социальных сетях.

IСIJ получил награду за серию публикаций об офшорах – в этом проекте участвовали более 300 журналистов из разных стран.

Церемония вручения Пулитцеровской премии за 2017 год состоялась в понедельник в школе журналистики Колумбийского университета.

Первые данные из “панамского архива” были опубликованы 3 апреля 2016 года. Речь в расследовании шла о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами. Расследование базировалось на 2,6 терабайта данных, включающих 11,5 миллиона документов, похищенных с серверов одного из ведущих регистраторов офшоров в мире – панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.

Среди прочего в “панамских документах” говорилось о финансовых махинациях приближенных Путина на общую сумму 2 миллиарда долларов. В сделках, по данным ICIJ, участвовали фирмы Sandalwood Continental, International Media Overseas, Sonnette Overseas и Sunbarn. Все они зарегистрированы в офшорах и связаны с банком “Россия”, который американские власти называли “личным банком для высокопоставленных российских чиновников”, а также с близкими знакомыми Путина.