Понедельник, 10 апреля 2017

Бизнесмен Алишер Усманов пригрозил судом руководителю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному. Миллиардер заявил ТАССу, что подаст иск о клевете в связи с расследованием ФБК о тайной недвижимости премьера Дмитрия Медведева.

“Навальный вводит людей в заблуждение, и его утверждения – клевета, – сказал Усманов. – Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний пиар, но в случае с последними вбросами клеветы он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления”.

Бизнесмен считает, что у Навального “нет морального права” его обвинять. Усманов утверждает, что ведет свои дела “честно и законно”.

Навальный отреагировал на это заявление в своем твиттере: “О, Алишер Усманов (отсидевший 6 лет еще в Узбекской ССР) сообщает, что я “преступник” и он подаст на меня “заявление в органы”".

По данным ФБК, опубликованным в начале марта, несколько благотворительных фондов, связанных с людьми из близкого окружения Медведева, получали от Усманова деньги и загородные усадьбы.

В октябре 2016 года Усманов перестал быть налоговым резидентом России.

Усманов занимает третье место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Издание оценивает его состояние в 12,5 миллиарда долларов.