Понедельник, 10 апреля 2017

Намеченная на среду встреча Владимира Путина с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном до сих пор официально не подтверждена. Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков “пока не готов” сообщить, состоится ли эта встреча, передает Интерфакс. Накануне Песков говорил, что в рабочем графике президента не значатся переговоры с Тиллерсоном. Госдепартамент также не анонсирует встречу.

Источники РБК, однако, уверяют, что встреча госсекретаря с Путиным состоится в среду. Тиллерсон приезжает в Москву во вторник на переговоры с главой МИДа Сергеем Лавровым.

Визит пройдет в условиях резкого обострения отношений России и Запада в связи с химической атакой на Хан-Шейхун в Сирии. Ранее отменивший свою поездку в Москву министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Тиллерсон будет выражать в Москве “консолидированную позицию” западных стран.

В воскресенье Тиллерсон заявил, что на встрече с Лавровым поднимет вопрос об исполнении Россией своих обязательств по уничтожению сирийского химического оружия.