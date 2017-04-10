Понедельник, 10 апреля 2017

СКР возбудил уголовные дела в отношении двух россиян, воевавших в Донбассе на стороне Украины в составе добровольческого корпуса “Правого сектора”. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Дела возбудили против жителя Удмуртии Вячеслава Донгузова и жителя Архангельской области Вячеслава Ясева. Обоих обвиняют по части 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в экстремистской организации). Статья предусматривает наказание от двух до шести лет колонии.

В марте сообщалось, что в России будут заочно судить российского добровольца Артема Широбокова, воевавшего в полку Нацгвардии Украины “Азов”.

В январе СКР возбудил уголовные дела против пяти россиян, подозреваемых в причастности к деятельности “Правого сектора”.

В ноябре 2016 года СБУ сообщила о предотвращении спланированной в России попытки похитить и убить участника АТО, бывшего сотрудника пограничной службы ФСБ Илью Богданова.