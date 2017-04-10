Понедельник, 10 апреля 2017

Имам московской мечети “Ярдям” шейх Махмуд Велитов на слушаниях по существу своего дела об оправдании терроризма, открывшихся во вторник в Московском окружном военном суде, отказался признать вину. Об этом сообщает Интерфакс.

В обвинительном заключении, которое зачитала прокурор Екатерина Розанова, утверждается, будто Велитов своей молитвой в память убитого дагестанского клирика Абдуллы Гаппаева добивался “формирования позитивного образа экстремистской организации”, поскольку покойный состоял в “Хизб ут-тахрир”.

Адвокат имама Дагир Хасавов, в свою очередь, заявил, что его подзащитному не было известно о членстве Гаппаева в этой партии. Кроме того, добавил юрист, членство Гаппаева не подтверждается ничем, кроме информации на сайте самой “Хизб ут-тахрир”.

В действительности, заключил Хасавов, Велитова преследуют “за религиозность”.

Гаппаев был убит в Кизляре 16 сентября 2013 года. Молитву за упокой души погибшего Велитов прочитал в мечети через неделю, 23 сентября.

Между тем о возбуждении дела против имама стало известно почти три года спустя, 11 июля 2016-го, когда Велитов был задержан оперативниками ЦПЭ. Ему вменили часть 2 статьи 205.5 УК (публичное оправдание терроризма с использованием СМИ), санкция которой составляет до семи лет колонии. 12 июля задержанного отправили под домашний арест.

Велитов обратился к верховному муфтию России Талгату Таджуддину и совету муфтиев, а также к патриарху Московскому Кириллу. Он просил проанализировать его речь на предмет наличия в ней признаков оправдания терроризма. Клирики обращение проигнорировали.

Делом занимался старший следователь Бутырского межрайотдела столичного главка СКР Никита Ратников. 22 февраля 2017 года он смягчил Велитову обвинение, исключив квалифицирующий признак “использование СМИ”. Часть 1 статьи 205.2 кодекса, предъявленная имаму в окончательной редакции обвинения, предусматривает срок до пяти лет.

В тот же день Ратников объявил о завершении следствия и освободил клирика из-под домашнего ареста, взяв с него подписку о невыезде.

Велитову 65 лет, он инвалид II группы. Ранее перенес инфаркт и инсульт.