Понедельник, 10 апреля 2017

Владимир Путин заявил, что в различных регионах Сирии, в том числе в южных пригородах Дамаска, готовятся новые провокации с применением химического оружия. Об этом сообщает Интерфакс.

Глава государства сослался на “информацию от различных источников”. “Собираются подбросить опять какое-то вещество и обвинить в его применении сирийские официальные власти”, – сказал он.

“Это мне сильно напоминает события 2003 года, когда представители Соединенных Штатов в Совете Безопасности (ООН. – Ред.) показывали якобы химическое оружие, обнаруженное в Ираке, – продолжил Путин. – После этого началась кампания в Ираке военная, а закончилась она разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением ИГ на международной сцене”.

В этой связи, заключил глава государства, Москва намерена “официально обратиться в соответствующую ООНовскую структуру в Гааге (Организацию по запрещению химического оружия. – Ред.) и призвать международное сообщество тщательно расследовать эти проявления”.

4 апреля авиация сирийского диктатора Башара Асада сбросила бомбы с зарином, а также предположительно хлором на контролируемый повстанцами город Хан-Шейхун в мухафазе Идлиб. В результате атаки погибли больше 80 человек, в том числе дети.

В Дамаске заявили, что самолеты диктатора не применяли химоружия, а разбомбили завод и склад химических снарядов повстанцев. На таком объяснении событий в Хан-Шейхуне настаивают и в Москве.

Между тем демократические страны эту трактовку отвергли. После того, как Россия фактически сорвала принятие резолюции Совбеза ООН об атаке на Хан-Шейхун, США в ночь на 7 апреля обстреляли крылатыми ракетами авиабазу Эш-Шайрат, где, по данным американцев, хранится химоружие Асада.

В Москве это повлекло вплеск антиамериканской и антизападной риторики.

Тем временем политики западных стран обсуждают введение против Кремля новых санкций – на этот раз именно за поддержку Асада. В США введения новых санкций не исключили, а Великобритания прямо заявила о намерении добиваться такого решения.

Во вторник AP сообщило, что Россия заранее знала о готовящейся химатаке на Хан-Шейхун. Как рассказал агентству чиновник американской администрации, сразу же после удара Асада над городской больницей был замечен российский беспилотник. Бомбежку больницы, совершенную российской авиацией позже в тот же день, 4 апреля, в Вашингтоне склонны объяснять попыткой скрыть последствия химической атаки.

В то же время отмечалось, что прямых доказательств соучастия Москвы в химатаке у Соединенных Штатов нет.

В 2003 году Вашингтон начал кампанию в Ираке, заявив, что диктатор этой страны Саддам Хусейн располагает химическим арсеналом. Война завершилась свержением диктатора. Он был пойман, приговорен к смертной казни и повешен.