Понедельник, 10 апреля 2017

На слушаниях по делу об убийстве Бориса Немцова судья Московского окружного военного суда Юрий Житников удалил из зала двух обвиняемых – братьев Анзора и Шадида Губашевых – до окончания прений сторон. Об этом сообщает “Кавказский узел”.

Житников обвинил подсудимых в пререкательствах.

Во время допроса на слушаниях 5 апреля Шадид Губашев заявил, что узнал о том, кто такой Немцов, из телевизионного сообщения об убийстве политика, а с одним из фигурантов дела об убийстве – Тамерланом Эскерхановым – впервые встретился только в суде. На другой день оба брата Губашевых, а также Эскерханов в присутствии начальника следственной группы по делу Игоря Краснова сообщили, что их принуждали к даче показаний. Краснов, со своей стороны, заверил, что никакого давления на обвиняемых не оказывалось.

В начале заседания во вторник, передает “Медиазона”, Житников начал перечислять документы, которые прокурор имеет право огласить перед присяжными. Шадид Губашев поднялся и потребовал огласить все документы дела. “Потому что вы вешаете на нас политическое убийство!” – пояснил подсудимый. Житников заметил, что слова подсудимому не давал.

Тогда Анзор Губашев заявил, что показания, которые подсудимые требуют огласить, “были во всех СМИ”. “Показывайте полностью все как есть!” – потребовал он.

После того как в зал зашли присяжные, оба брата обвинили Житникова в нарушении своих прав. “Это государственное политическое убийство, а не наше, – выкрикнул Анзор Губашев. – Вы соблюдаете интересы путинизма-сталинизма!”

После этого Житников заявил, что “подсудимые доводят до присяжных ту информацию, которую суд постановил не оглашать, постоянно нарушают порядок на судебном заседании”, и принял решение об удалении подсудимых из зала.

Когда братьев проводили по коридору, Анзор Губашев кричал журналистам: “Полное беззаконие! ФСБ рулит вами!”

После удаления обвиняемых прокурор Мария Семененко зачитала присяжным признательные показания Анзора Губашева, данные им на следствии 18 марта 2015 года, вскоре после ареста. В них утверждалось, что убийство Немцова организовали и исполнили он, Заур Дадаев и Беслан Шаванов. В суде обвиняемый от этих показаний отказался.

Слушания по существу дела продолжаются с 3 октября 2016 года. Обвинение поддерживают гражданские прокуроры Семененко и Алексей Львович, а также военный прокурор по фамилии Богданов. Семененко была обвинителем в процессе об убийстве Анны Политковской и на суде над лидером БОРН Ильей Горячевым. Львович поддерживал обвинение, в частности, в московском процессе “Хизб ут-тахрир” 2014 года.

На скамье подсудимых пять человек: Губашевы, бывший сотрудник чеченской милиции Эскерханов, бывший офицер кадыровского батальона внутренних войск “Север” Дадаев, а также Хамзат Бахаев. Каждому из них инкриминированы пункты “ж”, “з” части 2 статьи 105 (убийство по найму в составе организованной группы) и часть 3 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия). Максимальное наказание по первому из этих обвинений согласно кодексу – смертная казнь (в связи с мораторием на такую меру – пожизненный срок). Никто из подсудимых вину не признает.

Дадаев считается исполнителем убийства, а Анзор Губашев и погибший при задержании Шаванов – его непосредственными пособниками. Преследование Шаванова прекращено в связи с его смертью.

Заказчиком и организатором преступления обвинение называет кадыровца Руслана Мухудинова. Местонахождение Мухудинова, как утверждал СКР, в ходе следствия установить не удалось. Материалы в отношении него, а также “иных неустановленных лиц” выделены в отдельное производство.

В январе судья Житников исключил из дела видеозапись, которая, как утверждает защита, свидетельствует об алиби Дадаева на время убийства.