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Убийство Немцова: братьев Губашевых удалили из зала суда до окончания прений

Понедельник, 10 апреля 2017

На слушаниях по делу об убийстве Бориса Немцова судья Московского окружного военного суда Юрий Житников удалил из зала двух обвиняемых – братьев Анзора и Шадида Губашевых – до окончания прений сторон. Об этом сообщает “Кавказский узел”.

Житников обвинил подсудимых в пререкательствах.

Во время допроса на слушаниях 5 апреля Шадид Губашев заявил, что узнал о том, кто такой Немцов, из телевизионного сообщения об убийстве политика, а с одним из фигурантов дела об убийстве – Тамерланом Эскерхановым – впервые встретился только в суде. На другой день оба брата Губашевых, а также Эскерханов в присутствии начальника следственной группы по делу Игоря Краснова сообщили, что их принуждали к даче показаний. Краснов, со своей стороны, заверил, что никакого давления на обвиняемых не оказывалось.

В начале заседания во вторник, передает “Медиазона”, Житников начал перечислять документы, которые прокурор имеет право огласить перед присяжными. Шадид Губашев поднялся и потребовал огласить все документы дела. “Потому что вы вешаете на нас политическое убийство!” – пояснил подсудимый. Житников заметил, что слова подсудимому не давал.

Тогда Анзор Губашев заявил, что показания, которые подсудимые требуют огласить, “были во всех СМИ”. “Показывайте полностью все как есть!” – потребовал он.

После того как в зал зашли присяжные, оба брата обвинили Житникова в нарушении своих прав. “Это государственное политическое убийство, а не наше, – выкрикнул Анзор Губашев. – Вы соблюдаете интересы путинизма-сталинизма!”

После этого Житников заявил, что “подсудимые доводят до присяжных ту информацию, которую суд постановил не оглашать, постоянно нарушают порядок на судебном заседании”, и принял решение об удалении подсудимых из зала.

Когда братьев проводили по коридору, Анзор Губашев кричал журналистам: “Полное беззаконие! ФСБ рулит вами!”

После удаления обвиняемых прокурор Мария Семененко зачитала присяжным признательные показания Анзора Губашева, данные им на следствии 18 марта 2015 года, вскоре после ареста. В них утверждалось, что убийство Немцова организовали и исполнили он, Заур Дадаев и Беслан Шаванов. В суде обвиняемый от этих показаний отказался.

Слушания по существу дела продолжаются с 3 октября 2016 года. Обвинение поддерживают гражданские прокуроры Семененко и Алексей Львович, а также военный прокурор по фамилии Богданов. Семененко была обвинителем в процессе об убийстве Анны Политковской и на суде над лидером БОРН Ильей Горячевым. Львович поддерживал обвинение, в частности, в московском процессе “Хизб ут-тахрир” 2014 года.

На скамье подсудимых пять человек: Губашевы, бывший сотрудник чеченской милиции Эскерханов, бывший офицер кадыровского батальона внутренних войск “Север” Дадаев, а также Хамзат Бахаев. Каждому из них инкриминированы пункты “ж”, “з” части 2 статьи 105 (убийство по найму в составе организованной группы) и часть 3 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия). Максимальное наказание по первому из этих обвинений согласно кодексу – смертная казнь (в связи с мораторием на такую меру – пожизненный срок). Никто из подсудимых вину не признает.

Дадаев считается исполнителем убийства, а Анзор Губашев и погибший при задержании Шаванов – его непосредственными пособниками. Преследование Шаванова прекращено в связи с его смертью.

Заказчиком и организатором преступления обвинение называет кадыровца Руслана Мухудинова. Местонахождение Мухудинова, как утверждал СКР, в ходе следствия установить не удалось. Материалы в отношении него, а также “иных неустановленных лиц” выделены в отдельное производство.

В январе судья Житников исключил из дела видеозапись, которая, как утверждает защита, свидетельствует об алиби Дадаева на время убийства.