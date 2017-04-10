Понедельник, 10 апреля 2017

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон перед своим визитом в Москву выступил с ультимативным заявлением по адресу России. Об этом сообщает AP. Глава Госдепартамента заметил, что Москва должна определиться, присоединится ли она к Соединенным Штатам и их союзникам в решении сирийской проблемы или же по-прежнему будет занимать сторону диктатора Башара Асада, Ирана и “Хезболлы”.

Россия либо не намерена всерьез обеспечить выполнение Асадом заключенного в 2013 году соглашения об уничтожении химического арсенала Дамаска, либо неспособна повлиять на диктатора, заявил Тиллерсон. Какая бы из двух альтернатив ни была верной, добавил госсекретарь, “для мертвых это не имеет значения”.

“Мы не можем позволить, чтобы это повторилась”, – подчеркнул глава Госдепа, имея в виду химическую атаку Асада на город Хан-Шейхун, совершенную 4 апреля.

“Мы хотим облегчить страдания сирийского народа, – заключил госсекретарь. – Россия может стать участницей нашего проекта и играть в нем важную роль. Либо же она останется союзницей этой группы (Асад, Иран, “Хезболла”. – Ред.), хотя это, как мы считаем, больше не соответствует ее интересам”.

Между тем МИД России в связи с начинающимся во вторник визитом Тиллерсона заявил, что “рассчитывает на продуктивные переговоры”.

“Российско-американские отношения переживают самый сложный период с окончания Холодной войны”, – отмечается в комментарии МИДа. В этом ведомство обвинило администрацию предыдущего президента США Барака Обамы, которая “старалась искусственно ограничить рост влияния России в международных делах и санкциями подорвать наше экономическое развитие”. Политику Обамы на Смоленской площади назвали “безответственной”, поскольку его администрация “вознамерилась воспрепятствовать объективному процессу формирования многополярного мира”.

“В этом контексте возникает резонный вопрос: планирует ли Вашингтон перейти к реальному сотрудничеству с нами в противодействии терроризму, в том числе в Сирии? – далее говорится в комментарии. – Недавний ракетный удар США по авиабазе сирийских правительственных войск Эш-Шайрат, представляющий собой акт агрессии против суверенного государства в нарушение международного права, скорее ведет к усилению террористов”.

Также в МИДе заявили о необходимости согласовать позиции по украинскому и корейскому вопросам.

“Настраиваемся не на конфронтацию, а на конструктивное сотрудничество”, – заметили на Смоленской площади. В то же время ведомство заверило, что Москва “готова к любому развитию событий”.

В Москве Тиллерсон проведет встречу с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Как ранее говорил госсекретарь США, он намерен поднять вопрос об исполнении Россией своих обязательств содействовать уничтожению химического арсенала Асада.

Между тем встреча главы Госдепа с Владимиром Путиным, намечавшаяся на среду, по состоянию на 12:20 мск оставалась неподтвержденной. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что “пока не готов” ответить, состоится ли эта встреча.