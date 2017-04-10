Понедельник, 10 апреля 2017

Президент США Дональд Трамп подписал соглашение о вступлении Черногории в НАТО. Об этом сообщил в своем твиттере пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер.

Присоединение Черногории к Североатлантическому альянсу вызывало противодействие России. Москва стремилась сорвать соответствующую договоренность, заключенную в мае 2016 года правительством Мило Джукановича. В октябре в Черногории была предотвращена попытка государственного переворота, в ходе которого Джукановича предполагалось убить.

Прокуратура балканской страны обвиняет российские власти в причастности к преступлению. Она выдала ордера на арест двух агентов ГРУ – Эдуарда Шишмакова (псевдоним Широков) и Владимира Попова.

29 марта Сенат США ратифицировал соглашение о вступлении Черногории в НАТО. Теперь документ остается одобрить лишь 3 из 28 государств – членов альянса: Испании, Канаде и Нидерландам.

Сообщение о подписании соглашения Трампом совпало по времени с прибытием в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона. В преддверии визита главы Госдепартамента российский МИД заявил, что “рассчитывает на продуктивные переговоры”, однако “готов к любому развитию событий”. На Смоленской площади отметили, что рассчитывают согласовать с Тиллерсоном позиции по сирийскому, украинскому и корейскому вопросам.

Между тем сам Тиллерсон перед вылетом в Москву выступил с ультимативным заявлением по адресу России. Он заметил, что Москва должна определиться, присоединится ли она к США и их союзникам в решении сирийской проблемы или же по-прежнему будет занимать сторону диктатора Башара Асада, Ирана и “Хезболлы”. Последнее, по словам главы Госдепа, “больше не соответствует ее интересам”.