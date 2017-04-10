Понедельник, 10 апреля 2017

Российский Минсельхоз прокомментировал новость об аресте на выставке в Италии продукции крымских виноделов. В министерстве заявили, что несколько десятков бутылок убрали с российского стенда на выставке Vinitaly в Вероне по жалобе посольства Украины в Италии. “Действительно на выставке Vinitaly крымскую продукцию сняли с российского стенда, организаторы объясняли это обращением представителей посольства Украины в Италии в правоохранительные органы страны”, – сказано в сообщении ведомства… “Хамство на самом деле! Итальянская полиция вчера арестовала продукцию на выставке. Министерство иностранных дел России разбирается. Глупый политический шаг”, – заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Интерфакс

Я и не скрывал интереса, с которым глазел на нее. И руку ее задержал на мгновение дольше, ощупывая на ее пальце кольцо с камнем-розочкой. Я даже приподнял на свет ее руку и откровенно посмотрел на кольцо. Она выдернула руку и зло спросила:

- Вы что?

- А ничего. Мне Евгений Петрович первым делом велел передать вам, чтобы вы это кольцо как можно глубже заныкали. В розыске оно, по мокрому…

Это было кольцо Ларисы Груздевой – я не мог ошибиться, десятки раз я видел его описание в деле.

Аркадий и Георгий Вайнеры. “Эра милосердия”