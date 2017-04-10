Понедельник, 10 апреля 2017

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, бывший первый зампред СКР Василий Пискарев и первый зампред комитета Эрнест Валеев (оба – единоросы) внесли в нижнюю палату законопроект, который среди прочего предусматривает право полицейских стрелять по толпе. Документ опубликован на сайте Госдумы.

В действующей редакции часть 6 статьи 23 закона о полиции (применение огнестрельного оружия) выглядит так: “Сотрудник полиции не имеет права применять огнестрельное оружие при значительном скоплении граждан, если в результате его применения могут пострадать случайные лица”. Пискарев и Валеев предлагают внести в эту норму следующее уточнение: “за исключением применения огнестрельного оружия в целях предотвращения (пресечения) террористического акта, освобождения заложников, отражения группового вооруженного нападения на критически важные и потенциально опасные объекты, здания, помещения, сооружения или объекты, здания, помещения, сооружения органов государственной власти”.

Часть 5 этой же статьи запрещает стрелять на поражение в женщин. Единоросы хотят сузить действие этой нормы, распространив его лишь на женщин “с видимыми признаками беременности”.

Поправка вносится и в часть 2 статьи 24 закона (гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника полиции). В действующей редакции нормы полицейскому разрешено стрелять “при попытке лица, задерживаемого сотрудником полиции с обнаженным огнестрельным оружием, приблизиться к сотруднику полиции, сократив при этом указанное им расстояние, или прикоснуться к его огнестрельному оружию”. Пискарев и Валеев вводят еще одно условие, при котором разрешается открыть огонь, – это попытка задерживаемого “совершить иные действия, дающие основание расценить их как оказываемое противодействие”.

В статью 30 (гарантии правовой защиты сотрудника полиции) предлагается внести нормы о том, что “государство гарантирует презумпцию доверия и поддержку сотруднику полиции при выполнении им служебных обязанностей” и что “сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции”, если эти действия совершались в соответствии с законами.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, он “направлен на усиление гарантий защиты прав и законных интересов граждан”.

В декабре 2015 года право открывать огонь по толпе получила ФСБ. В июле прошлого года такое право было дано и Росгвардии.

Предоставить полиции право стрелять на поражение в людных местах предлагалось и ранее. В апреле 2014 года уже сообщалось о подготовке соответствующего законопроекта. Однако на рассмотрение в Госдуме документ, насколько известно, вынесен не был.