Понедельник, 10 апреля 2017

Предполагаемого исполнителя теракта в петербургском метро Акбарджона Джалилова за несколько месяцев до взрывов депортировали из Турции. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщает турецкая газета Yeni Akit.

По данным издания, 22-летнего Джалилова выслали из Турции 17 декабря 2016 года. Он был внесен в черный список и около года находился в стране нелегально.

Информацию о пребывании Джалилова в Турции потвердили два источника РБК, близких к правительству страны. По их данным, Джалилов приехал в страну в ноябре 2015 года и не покидал ее вплоть до депортации.

Другой источник сообщил РБК подробности депортации Джалилова из Турции. “В декабре 2016 года он хотел покинуть страну через Анталью. Когда он пытался это сделать, выяснилось, что Джалилов превысил сроки пребывания в стране, – сказал источник. – Ему предложили заплатить большой штраф либо депортацию, занесение в черный список и запрет посещать страну в течение пяти лет. Джалилов выбрал второй вариант. Чтобы уехать в Россию, ему пришлось обращаться в российское генконсульство в Турции”.

Взрыв в петербургском метро произошел 3 апреля. Жертвами стали 14 человек, более 50 получили ранения. На другой день СКР сообщил, что теракт совершил Джалилов – 22-летний уроженец киргизского города Ош, гражданин России. Он же, по информации следственного ведомства, заложил бомбу на станции “Площади Восстания”. Эта бомба, однако, не сработала.

6 апреля СКР сообщил о задержании в Москве и Петербурге восьмерых знакомых Джалилова, которые могут быть причастны к взрывам в петербургском метро. Сообщалось, что при задержании изъяты оружие и взрывчатка.

Джалилов родился и до 16 лет жил в киргизском городе Ош. Ни сам он, ни его родственники ни разу не попадали в поле зрения киргизских силовиков, говорится в расследовании РБК. В 2011 году Джалилов по упрощенной процедуре получил российское гражданство, жил в Петербурге, при этом регулярно бывал на родине. Последний раз Джалилов уехал из Оша в начале марта.