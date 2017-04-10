Понедельник, 10 апреля 2017

Гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме, признал вину. Об этом сообщает шведский телеканал SVT со ссылкой на адвоката Акилова.

“Он сознался в совершении террористического преступления”, – сказал адвокат.

В воскресенье стало известно о задержании второго подозреваемого по делу о теракте. Данные о его личности шведская прокуратура не сообщила. При этом полиция раскрыла новые подробности об Акилове. Уроженец Узбекистана просил в Швеции убежище и получил отказ. Акилов избежал депортации из страны, указав ложный адрес проживания.

В пятницу днем в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей. Автомобиль, на котором был совершен наезд, принадлежал пивоваренной компании Spendrups. Его угнали, пока водитель разгружал товар. Угонщик проехал шесть кварталов, выехал на улицу Дроттнинггатан, снес небольшие ограждения перед ее пешеходной частью и начал сбивать людей на тротуаре. После этого грузовик врезался в витрину торгового центра Ahlens.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен назвал инцидент терактом. “Швеция подверглась атаке. Все указывает на то, что это была террористическая атака”, – заявил он на пресс-конференции.

После теракта здание парламента было оцеплено, прекращена работа стокгольмского метрополитена, отменены поезда на Центральном вокзале. К вечеру работа транспорта возобновилась.

Полиция опубликовала фотографии разыскиваемого в связи с терактом. На фото был мужчина в зеленой куртке и серой кофте с капюшоном. Снимки были сделаны с камер наблюдения на месте происшествия.