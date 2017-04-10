Понедельник, 10 апреля 2017

Судья Петрозаводского горсуда Карелии Антон Левкин продлил председателю регионального отделения “Мемориала”, историку Юрию Дмитриеву, против которого сфабриковано дело об изготовлении детской порнографии, срок содержания в СИЗО еще на месяц – до 12 мая. Об этом в понедельник сообщил “7×7″.

Позже 10 апреля прошло еще одно заседание, на котором тот же судья Левкин – также по ходатайству следователя горотдела СКР – обязал Дмитриева завершить ознакомление с делом к 14-му числу.

Между тем адвокат политзека Виктор Ануфриев заметил: “Со дня объявления о том, что следствие закончено, мы фактически имели возможность знакомиться (с делом. – Ред.) 13 рабочих дней. Из них четыре дня следователь не приходил к Дмитриеву. Еще четыре дня приходил только на три часа. Так делают, когда изучают дело месяц, два, полгода, а здесь просто уже самоуправство”.

Во время слушаний о продлении Дмитриеву ареста гражданский активист Андрей Литвин, друг политзека, проводил недалеко от СИЗО-1, где содержится обвиняемый одиночный пикет с плакатом “Свободу Ю. Дмитриеву, вернувшему из небытия могилы и имена жертв гостеррора в СССР”.

60-летний Дмитриев был задержан 13 декабря 2016 года и два дня спустя арестован. Активисту вменили пункт “в” части 2 статьи 242.2 УК (использование лица моложе 14 лет для изготовления порнографических материалов). Это обвинение предусматривает от 8 до 15 лет колонии.

Как утверждает СКР, Дмитриев делал снимки обнаженной 11-летней приемной дочери Натальи. Между тем адвокат Ануфриев отмечал, что Дмитриев удочерил ребенка с замедленным развитием. “Прежде чем стать приемным отцом, он прошел курсы специальные, получил удостоверение, – рассказывал юрист. – И там рекомендовали, что при таких запущенных в физическом отношении детях надо вести фотоальбом. То есть сравнивать, как идет развитие”. Эти снимки, подчеркивал Ануфриев, хранились на домашнем компьютере Дмитриева; активист их не распечатывал, не публиковал и никому не пересылал.

Адвокат также сообщал, что за три дня до задержания, 10 декабря, Дмитриев, получив вызов, побывал у участкового, который четыре часа разговаривал с активистом о “пустых делах”. Вернувшись домой, общественник заметил, что там кто-то побывал. Между тем 12-го числа в СКР поступил анонимный донос с распечатанными фотографиями.

Жена политзека, рассказывая о проникновении в квартиру, отмечала, что визитеры ничего не похитили, однако рылись в вещах и включали компьютер.

2 марта 2017 года в обвинение активисту добавили еще две статьи УК: 135 (развратные действия) и 222 (незаконный оборот оружия). О каком именно оружии идет речь, не уточнялось.

Дмитриев – секретарь петрозаводской и член региональной комиссий по восстановлению прав жертв политических репрессий. С 1997 года возглавляет НКО “Академия социально-правовой защиты”.

Именно Дмитриев в конце 1990-х руководил экспедициями, которые обнаружили места массовых казней политзаключенных в урочищах Сандармох и Красный Бор, расположенных соответственно в Медвежьегорском в Прионежском районах Карелии. Он выступил одним из основателей мемориального комплекса “Сандармох”. В этом урочище в 1930-х годах были расстреляны свыше 9,5 тысячи политзеков, в том числе крупнейшие деятели украинской культуры – писатель Валерьян Пидмогильный и театральный режиссер Лесь Курбас.

Дмитриев также был составителем и издателем Книг памяти жертв политических репрессий 1930-1940-х годов в Карелии.

В декабре, вскоре после ареста активиста, на сайте украинского Центра исследований освободительного движения появилось заявление в его защиту. В числе подписантов документа – директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, директора музея “Тюрьма на Лонцского” во Львове Руслан Забилый и киевского Мемориала жертв Голодомора Олеся Стасюк, председатель правления Украинского Хельсинкского союза Александр Павличенко, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, депутаты Верховной рады Анна Гопко, Николай Княжицкий и Виктория Сюмар. Они расценили преследование Дмитриева как “месть российских властей за раскрытие исполнителей репрессий в 1930-х годах”. Подчеркивалось, что активист был арестован вскоре после публикации “Мемориалом” базы данных сотрудников НКВД 1930-х.

Ранее сообщалось, что за несколько дней до задержания Дмитриеву неоднократно звонили и задавали странные вопросы о “списках палачей”.