Вторник, 11 апреля 2017

Петропавловск-Камчатский расположен на берегу Авачинской бухты. Это место очень яркое и красочное. Полуостров стоит в окружении сопок и вулканов со снеговыми шапками. К берегам его катят волны Тихого океана.

Летом на Камчатке не жарко, и жители чувствуют себя комфортно. Город расположен на сопках. Там почти нет ровных дорог. Только постоянные спуски и подъемы. Легковых автомобилей со слабыми двигателями там почти нет. На них ездить не получится.

Когда лучше отправиться в Петропавловск-Камчатский?

На Камчатку можно и нужно приглашать туристов. Ведь погода в Петропавловске-Камчатском действительно уникальная.

Осенью на Камчатке идут дожди. Погода постоянно серая и хмурая. Хочется забраться в теплый источник и находиться там целыми днями. Но вода в источниках содержит множество химических элементов, и по этой причине можно находиться в ней 15- 20 минут.

Зимой погода непредсказуема. Зимы в Петропавловске-Камчатском очень суровые, а воздух влажный. Поэтому даже в -20С кажется, что очень холодно. Снег на полуострове пепельно-черного цвета. Но в это время года открытие горнолыжного сезона. Что, несомненно, радует любителей фрирайда. А каякеры не прекращают свои заплывы целый год.

Весной на Камчатке становится солнечно. Но еще в марте весна не спешит приходить. Может возникнуть снежная буря, а в апреле иногда выпадает до 50 см снега. До апреля в Петропавловск-Камчатский рекомендуется ехать в зимней обуви и одежде. В апреле воздух уже теплый. Но полностью снег сходит в мае.

Лучше всего на Камчатке летом. Погода комфортная, теплая и сухая. На побережье температура достигает до +20 градусов, а в долине реки Камчатки до +37 градусов. Жители Петропавловска отправляются на тихоокеанские пляжи покупаться и позагорать под лучами жаркого солнца. Можно сходить в поход, покататься на лошадях, поплавать на каяке вокруг берегов полуострова, заняться серфингом. Можно заняться фотографированием вулканов. Лето – лучшее время для похода по вулканам.

Как добраться

До Петропавловска-Камчатского, главного города края можно добраться на самолете. Воздушное судно доставит до международного аэропорта, расположенного за 30 км от города Петропавловск-Камчатский.

От аэропорта до города добраться не сложно. Можно пойти на автобусную остановку и доехать на маршрутном такси или автобусе. При желании можно воспользоваться услугами такси. От аэропорта до Комсомольской площади автобусом можно добраться за 40 минут. Если ехать на автомобиле, то за полчаса.

Туристы, запланировавшие поездку на полуостров летом, останутся довольны. В начале лета на Камчатке начинается сезон икры. Так, в июне приходит на нерест норка, затем идут кета и кижуч. Сезон икры длится до октября.