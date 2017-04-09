Воскресенье, 9 апреля 2017

Британских следователей по делу об убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко пытались отравить в ходе их визита в Москву. Об этом сообщает The Times, анонсировавшая выход в понедельник на канале Channel 4 посвященного расследованию Скотланд-Ярда фильма “Охота киллеров КГБ”.

В фильме руководивший расследованием детектив уголовной полиции Брайан Тарли рассказал, как российские власти препятствовали работе следователей в Москве. По словам полицейского, “русские его перехитрили”, заявив, что основные подозреваемые, Дмитрий Ковтун и Андрей Луговой, находятся в больнице из-за последствий радиации.

Пообщаться пообщаться с Ковтуном британским следователям дали всего 13 минут. При этом подозреваемый был полностью забинтован, что делало невозможным его индентификацию. Кроме того, детективам запретили провести запись этого разговора.

Беседа с Луговым была более успешной. Однако, по словам Тарли, он “выглядел как огурчик”, несмотря на заявление российской стороны. Луговой был одет в обычную одежду и явно только что приехал в больницу.

В Генеральной прокуратуре представителям Скотланд-Ярда выдали “целую пачку” расшифровок их разговоров с подозреваемыми. Однако уже в Лондоне выяснилось, что беседа с Луговым в пакете отсутствует. Начальник отдела сыскной полиции Клайв Тиммонс уверен, что запись была изъята намеренно.

Следователи также заявляют, что сами подверглись отравлению, когда выпили чай в Генеральной прокуратуре. По их словам, у них после этого начались проблемы с желудком.

Литвиненко, уехавший в 2000 году в Великобританию и получивший в октябре 2006-го британский паспорт, скончался 23 ноября 2006 года в больнице Университетского колледжа Лондона. После его смерти специалисты британского Агентства по охране здоровья заявили, что обнаружили в организме покойного значительное количество радиоактивного элемента полоний-210.

21 января 2016 года в Лондоне судья сэр Роберт Оуэн огласил свое решение по итогам публичных слушаний по делу о гибели Литвиненко, которые проходили с января по июль 2015 года. Оуэн пришел к выводу, что Литвиненко был убит в Лондоне Луговым и Ковтуном. При этом, по мнению судьи, операция по убийству Литвиненко скорее всего была одобрена Владимиром Путиным и тогдашним главой спецслужбы Николаем Патрушевым.

В мае 2016 года Мэтью Панчер, один из экспертов, обнаруживших полоний в организме Литвиненко, покончил с собой. Панчер был специалистом в области исследований радиации и последствий облучения и работал в британском Atomic Energy Research Establishment (AERE). В последнее время он вел исследования по программе измерения содержания полония у бывших работников ядерных предприятий СССР по контракту с федеральным правительством США.

Как сообщили родственники и коллеги Панчера, последние полгода жизни он был крайне подавлен. Вернувшись в конце прошлого года из России, ученый убедил себя, что совершил в исследовании катастрофическую ошибку. При этом начальник отдела AERE считает, что сомнения Панчера были “иррациональными”. Еще один коллега назвал возникшие в исследовании проблемы как “незначительные”.