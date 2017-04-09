Воскресенье, 9 апреля 2017

В преддверии годовщин катынской трагедии 1940 года и гибели под Смоленском самолета польского президента Леха Качиньского в 2010 году Министерство культуры РФ пошло на явно провокационную акцию В мемориальном комплексе “Катынь”, который является польским военным кладбищем, размещена экспозиция, посвященная советским пленным в Польше в 1919-1921 годах. Польский МИД отреагировал на это резкой нотой.

Возмущение поляков можно понять. В мемориальном комплексе, который в первую очередь посвящен польским офицерам, расстрелянным здесь палачами НКВД в 1940 году, разместили экспозицию о жертвах совсем другой войны, которые умерли и были похоронены за многие сотни километров от Катыни. И число погибших советских военнопленных, названное в этой экспозиции, – 80 тысяч человек – завышено многократно. Правда, после польского демарша в российском музее в Катыни дали задний ход и стали говорить только о 25-28 тысячах погибших в плену красноармейцев.

Между тем польскими исследователями, и прежде всего профессором Торуньского университета Збигневом Карпусом, давно доказано, что из 110 тысяч советских пленных погибло от 16 до 18 тысяч, причем имена примерно 12 тысяч из них уже установлены стараниями польской стороны. А главное в том, что эти пленные, в отличие от жертв Катыни, не были расстреляны, а умерли от болезней и голода. Но в советской России в то время царила еще большая экономическая разруха, и у красноармейцев, не попавших в плен, была ничуть не меньшая вероятность погибнуть от недоедания и болезней, оставаясь в рядах Красной Армии.

Размещение в Катыни экспозиции о советских пленных 1919-1921 годов преследует цель представить расстрел 1940 года в качестве “мести за прошлое”. Но никакой мести не было – а было хорошо продуманное истребление невинных людей только за то, что они поляки. Сталин планировал напасть на Германию. Тогда польское правительство в изгнании стало бы советским союзником, и пришлось бы вернуть ему офицеров и других представителей польской элиты. А они создали бы польскую армию и государство, неподконтрольные СССР. Этого Сталин допустить не мог – и поспешил расстрелять оказавшихся в советском плену поляков до начала войны с Гитлером.

Выставка, посвященная советским пленным 1919-1921 годов, вполне укладывается в российскую официальную идеологию, согласно которой Российская империя и Советский Союз вели только справедливые войны и всегда являлись жертвами происков со стороны других держав. Катынское преступление из этой схемы слишком явно выпадает. Вот и понадобились якобы умученные поляками советские пленные, чтобы нейтрализовать в российской исторической памяти Катынь 1940 года. И хоть немного насолить полякам как “историческим врагам”.