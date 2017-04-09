Воскресенье, 9 апреля 2017

Третьи сутки неизвестно местонахождение иркутского анархиста Игоря Мартыненко, сообщает “БГ Иркутск” со ссылкой на адвоката Виктора Григорова. Активиста задержали утром 8 апреля после обыска по делу об оскорблении чувств верующих, возбужденному против его знакомого Дмитрия Литвина.

По словам адвоката, в суд материалы на Мартыненко не поступали, связаться с ведущим дело следователем не удается. “Мы сейчас можем смело утверждать о том, что происходит уже нарушение действующего законодательства, регламентирующее порядок задержания. В частности, нарушение сроков внесудебного задержания. 48 часов давно истекли. Соответственно, будем писать жалобы, и будем добиваться справедливости”, – сказал Григоров.

По мнению юриста, исчезновение Мартыненко связано с попытками следствия “какие-то показания добыть любым способом, с участием адвоката по назначению”.

Как отметил Григоров, остальные задержанные в этот же день по этому делу уже на свободе. “Я встречался с некоторыми задержанными, теми, кого Следственный комитет считает свидетелями по делу, на самом деле они фактически были задержаны”, – сказал адвокат. Он отметил, что будет обжаловать эти действия силовиков.

Как сообщила мать Мартыненко Наталья, в воскресенье она вместе с членом ОНК Павлом Глущенко приехала в изолятор временного содержания на улице Гоголя. Однако там заявили, что ее сына в ИВС не привозили.

В понедельник дежурный СИЗО-1 Иркутска старший лейтенант Торгонин сказал Мартыненко, что ее сын содержался у них, но сейчас его увезли. На вопрос, куда увезли задержанного, Торгонин отвечать отказался.

8 апреля пресс-служба регионального управления СКР сообщила, что в Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 148 УК (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). “По версии следствия, в 2015-2016 годах молодой человек на своей странице в одной из социальных сетей разместил материалы, оскорбляющие религиозные чувства верующих”, – говорилось в сообщении.

“Стоит отметить, что проведение указанных оперативно-розыскных и следственных мероприятий связано только с данным уголовным делом и не имеет отношение к проведению различных акции и митингов на территории Иркутской области”.

У восьмерых активистов прошли обыски, после которых их всех, включая Мартыненко и Литвина, доставили в следственные отделы. В группе “Совет несогласных Иркутска” прямо связали задержания с планами провести 9 апреля собрание, посвященное акциям 26 марта.

Задержанных много часов допрашивали следователи СКР и сотрудники центра”Э”. При этом активистам угрожали и задавали вопросы о проходивших в Иркутске акциях протеста. К вечеру всех задержанных, кроме Мартыненко, отпустили.

Антикоррупционные акции прошли 26 марта в десятках городов России. В Москве на несогласованное мероприятие вышли около 20 тысяч человек, из которых 1030 были задержаны (

ВИДЕО). Это беспрецедентное для столицы число задержаний на одном протестном мероприятии начиная с 1993 года. Более 65 задержанных отправили под административный арест. Административным наказаниям подверглись и участники акций и в других городах.