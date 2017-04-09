Воскресенье, 9 апреля 2017

Судья Центрального районного суда Челябинска Михаил Новоселов арестовал регионального координатора Партии прогресса Алексея Табалова на 10 суток по части 3 статьи 20.2 КоАП (организация публичного мероприятия, повлекшего создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов, транспортных средств). Об этом “Граням” сообщил адвокат Андрей Лепехин.

7 апреля судья Центрального райсуда Челябинска Инна Маркова нашла нарушения в полицейском протоколе, составленном 26 марта в отношении Табалова по части 1 статьи 20.2. Судья указала, что нарушения “являются существенными, препятствуют рассмотрению дела … по существу, не могут быть устранены судом самостоятельно” и вернула все материалы в отдел полиции.

“Несмотря на это, в пятницу же прямо в коридоре суда полицейские предъявили Алексею Табалову новый протокол и сразу же пожелали повести его в суд, – рассказал адвокат. – Полицейские заявили, что организованное шествие 3000 человек 26 марта создало помехи транспорту, плановой уборке пешеходной зоны специальной уборочной техникой и якобы, кроме того, нарушен режим работы ювелирного салона, сувенирного магазина и нескольких ИП”. После вмешательства адвоката судебные приставы отпустили Табалова.

В воскресенье полицейские задержали Табалова, когда он вышел из дома в магазин за продуктами. Ночь активист провел в полиции в ожидании суда. “Выяснилось, что полицейские составили постановление о принудительном приводе, где указали, что Табалов якобы скрылся в пятницу из помещения Центрального районного суда”, – рассказал Лепехин.

26 марта в Челябинске полицейские задержали четверых участников антикоррупционной акциии, в том числе Табалова. В тот день акции прошли в десятках городов страны.

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ВИДЕО). Это беспрецедентное для столицы число задержаний на одном протестном мероприятии начиная с 1993 года. Более 65 задержанных отправили под административный арест. Административным наказаниям подверглись и участники акций и в других городах.