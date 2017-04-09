Воскресенье, 9 апреля 2017

Администрация ИК-10 строгого режима на станции Всесвятской в черте города Чусовой Пермского края в третий раз отозвала представление о переводе публициста Бориса Стомахина в тюрьму. Об этом сообщила на своей ФБ-странице московская политактивистка Вера Лаврешина со ссылкой на екатеринбургского коллегу Глеба Эделева, который выступает общественным защитником политзека.

Адвокат Роман Качанов на слушаниях, прошедших в понедельник в Чусовском горсуде, вновь указал на целый ряд ошибок и нестыковок в представлении. После этого фсиновцы, как и в предыдущие два раза, по собственной инициативе отозвали документ.

Также Лаврешина сообщила “Граням” со ссылкой на Качанова, что Стомахина в очередной раз под надуманным предлогом отправили в ШИЗО. Срок взыскания истекает около 20 апреля. Это третья отправка политзека в ШИЗО с начала нынешнего года. В январе ему дали 5 суток изолятора по обвинению в использовании жаргонизмов, а в начале марта – 15 суток, причем причину взыскания даже не пояснили.

За время пребывания в ИК-10 в августе – декабре 2014-го, а затем – с августа 2015 года Стомахин неоднократно подвергался необоснованным взысканиям. Его много раз помещали в ШИЗО, затем перевели в ОСУОН (отряд строгих условий отбывания наказания), позже – в ПКТ (помещение камерного типа), и наконец – в ЕПКТ (единое помещение камерного типа). При этом уже после отправки в ЕПКТ политзеку продолжили назначать сроки в ШИЗО.

В случае Стомахина отправка из ЕПКТ в ШИЗО – мера в известной степени формальная, поскольку фактически политзека оставляют в той же одиночной камере, куда он был помещен еще после перевода в ПКТ. Тем не менее при вынесении решения о помещении в ШИЗО условия содержания Стомахина в этой камере ужесточаются. Кроме того, постоянное назначение взысканий как раз и дает фсиновцам основания объявить политзека злостным нарушителем режима и в соответствии с частью 7 статьи 74 УИК (виды исправительных учреждений) ходатайствовать об ужесточении ему приговора – отправке в тюрьму.

О первом подобном представлении стало известно в конце сентября 2016 года. Документ подписал тогдашний и.о начальника ИК-10 майор внутренней службы Юрий Губаль. Разбирательство прошло 27 октября. Качанов указал судье Ольге Горшковой на противоречия и неясности в документах, а также на процессуальные ошибки и ходатайствовал о возвращении материалов в ИК-10. После этого представитель колонии Г. Безукладников отозвал документ.

Повторное представление было подано в конце ноября начальником ИК-10 полковником Ильей Асламовым. Однако 13 января 2017 года Безукладников отозвал и эту бумагу, когда Качанов обратил внимание судьи Татьяны Катаевой на то, что новое представление также подано с нарушением процедуры.

Третье представление фсиновцы направили в суд 6 марта.

Согласно пункту “в” части 4 статьи 78 УИК (изменение вида исправительного учреждения) осужденные, которые обвинены в злостном нарушении режима, могут быть переведены из колонии в тюрьму не более чем на три года. Семилетний срок заключения Стомахина истекает 19 ноября 2019-го. Таким образом, заключала ранее защита политзека, администрация ИК-10 намеревается отправить его в тюрьму до самого конца его срока.

Всего в России действует лишь около десятка тюрем (на арестантском жаргоне – крытки), в том числе одна для больных туберкулезом. Администрация пермской ИК-10 нарушает права заключенных, однако пытки как таковые в этой колонии не применяются. Между тем все тюрьмы, по отзывам правозащитников, – пыточные.

7 апреля Стомахин дал Эделеву комментарий относительно массовых протестных акций, прошедших по всей России 26 марта. Одобрив сам факт демонстраций, публицист, однако, отметил, что коррупция высших чиновников государства, ставшая поводом к выступлениям, – проблема второстепенная, а основной вопрос – о системных изменениях в стране – протестующими не ставился. В этой связи политзек выразил сомнение в результативности начавшихся протестов.

Политзек Стомахин о митингах против Медведева