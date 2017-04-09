Воскресенье, 9 апреля 2017

Интерпол отказал России в розыске бывшего вице-премьера Альфреда Коха, обвиняемого в контрабанде культурных ценностей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Алхаса Абгаджаву.

“Оснований, по котором отказано, много. В том числе генеральный секретариат Интерпола пришел к выводу об отсутствии криминального характера в инкриминируемом Коху деянии и политической мотивированности его преследования”, – сказал адвокат.

По словам адвоката, изначально следствие считало, что обвиняемый вывез из России оригинал картины известного советского художника Исаака Бродского. Однако, отметил защитник, данная картина является лишь копией и не представляет культурной ценности.

Уголовное дело было возбуждено в апреле 2014 года. Картину изъяли у Коха в аэропорту, когда он уезжал в Германию. Максимальная стоимость разрешенных к вывозу произведений искусства составляет 100 тысяч рублей. Работу, которую вывозил Кох, оценили в 197 400 рублей. Сам Кох объяснял, что вез подделку под Бродского стоимостью 18 тысяч рублей. Бывший вице-премьер сообщал, что дело против него расследует “бригада ФСБ из 15 человек плюс физзащита плюс оперативники”. Сам он считает дело политически мотивированным.

В конце сентября 2015 года Коху было заочно предъявлено обвинение по части 1 статьи 226.1 УК (контрабанда культурных ценностей). Максимальная санкция по этой статье составляет семь лет лишения свободы.

В начале 2016 года стало известно, что ФСБ передала в российское бюро Интерпола заявку на международный розыск Коха. Ему заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

16 февраля прошлого года Абгаджава сообщил, что правоохранительные органы Германии отказали в просьбе ФСБ провести на территории страны допрос и обыск у Коха. “Следователь ФСБ весной прошлого года направил международный запрос для допроса моего подзащитного, а также проведения в отношении него других следственных действий с участием сотрудников ФСБ России, в том числе обысков”, – отметил защитник. Однако, по его словам, российским следователям проводить какие-либо следственные действия на территории Германии не позволили.

Позиция Коха по уголовному делу была предоставлена следствию в письменном виде, подчеркнул Абгаджава. “Его действие должно квалифицироваться как административное правонарушение по статье 16.2 КоАП (недекларирование или недостоверное декларирование товара). По данной статье Кох готов выплатить штраф”, – сказал адвокат.