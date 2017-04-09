Воскресенье, 9 апреля 2017

В Ростове-на-Дону задержаны пятеро фигурантов дела Misanthropic Division. Об этом сообщает Life. Приводится имя одного из задержанных – Руслан Павлюк; его называют лидером местной ячейки группировки.

Как утверждается в публикации, “задержанные активисты с подачи координаторов из Нацгвардии Украины и Романа Железнова планировали в майские праздники устроить акции, направленные на повреждение зданий органов власти в Ростове-на-Дону”. (Роман Железнов, известный также под псевдонимом Зухель, – русский нацист, воевавший против российских войск и пророссийских террористов в составе батальона Нацгвардии “Азов”, а затем обосновавшийся в Киеве. В России против него открыто дело о наемничестве.)

Сообщается также, что именно фигуранты дела 10 января избили Владислава Рязанцева, координатора Левого блока и журналиста “Кавказского узла”.

В то же время “Интерфакс-Юг” передает, что дело расследуется лишь по части 2 статьи 282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации), предусматривающей от 2 до 6 лет колонии.

По данным Федерального агентства новостей, Павлюк был задержан оперативниками ЦПЭ.

Официальная информация о возбуждении дела и задержаниях на сайте региональных главков МВД, СКР, а также прокуратуры области отсутствует.

На 26-летнего Рязанцева напали средь бела дня в центре Ростова, на площади Советов, когда он с женой стоял на остановке, дожидаясь транспорта. Неизвестный в спортивном костюме и с закрытым лицом подбежал к журналисту со словами “Ну пойдем поговорим”. Тут же появились еще четверо боевиков, одетых так же.

Рязанцева ударили по голове и повалили на землю, после чего начали молча избивать. Ограбить его не пытались. Жену активиста, когда та заступилась за мужа, грубо оттолкнули. Избиение пресекли прохожие. Когда они вмешались в ситуацию, нападавшие скрылись.

Журналист получил ушиб мягких тканей головы и консолидированный перелом правой лучевой кости. Сообщалось также, что у него подозревают закрытую черепно-мозговую травму.

Об ответственности нацистов за нападение на Рязанцева Железнов объявил уже в день инцидента. Причиной “воспитательной работы”, пояснил он, стала “активная публичная деятельность (Рязанцева. – Ред.), по мнению русских национал-социалистов, являющаяся вредоносной”. В своей публикации нацист поместил “фото наблюдения за персонажем за пару минут до встречи”.

Сам пострадавший, однако, связал нападение со своей работой на “Кавказском узле”. Он пояснил, что политическими акциями последнее время не занимается, тогда как в начале января после публикаций на “Кавказском узле” ему поступали эсэмэски с угрозами.

Между тем 16-го числа Life опубликовал два видео, на которых неизвестный заявил от лица “национал-социалистов Ростовской области”, что именно они избили журналиста. “Рязанцев является жестким пропагандистом коммунизма”, утверждалось в первом комментарии, а “коммунистической идеологии нет места в РФ”. При этом говоривший отрицал связь нападавших с “Азовом”.

На втором видео среди прочего заявлялось, что слежку за Рязанцевым начали еще в Москве, где он за день до нападения проводил встречу с активистами Левого блока.

Misanthropic Division называют международной праворадикальной группировкой. По данным СМИ, она образована в 2013 году. В июле 2015-го Красноярский крайсуд запретил эту структуру как экстремистскую. Заявлялось, что ее члены воюют на Украине в составе полка “Азов”, а также вербуют других для участия в отражении российской агрессии. Ряд листовок и видео, подготовленных, как утверждается, членами организации, включены в федеральный список экстремистских материалов. Интернет-ресурсы Misanthropic Division в России заблокированы.

12 июля 2016 года СКР объявил о возбуждении дела против гражданина Белоруссии Дмитрия Павлова, названного лидером организации. Ему вменили призывы к терроризму, экстремизм и реабилитацию нацизма. Как утверждалось в сообщении, Misanthropic Division действует в 19 странах, в том числе на Украине, в Белоруссии, Польше, Германии, Франции, Великобритании. Сам Павлов, говорилось в публикации ведомства, живет в Германии.

Позже в тот же день стало известно о задержаниях по делу Misanthropic Division, прошедших в том же Ростове, а также в Москве и Архангельске. Сообщалось о трех подозреваемых. 14 июля СКР поместил информацию об их аресте.

2 марта нынешнего года “Известия” передали, что следствие по делу завершено и фигуранты уже завершают ознакомление с материалами. При этом сообщалось не о троих, а уже о шестерых обвиняемых; газета отмечала, что “их имена в интересах следствия до суда не называются”.

15 марта Life назвал имена трех обвиняемых, задержанных первыми. Одним оказался 23-летний москвич Кирилл Халепо, работавший механиком протезов. Сообщалось, что он администратор группы Misanthropic Division в некоей соцсети. Второй обвиняемый, по данным телеканала, – ростовчанин Виктор Пехтерев; третий – архангелогородец Виталий Царук.

Как утверждалось, всем троим вменяется статья 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды), а Халепо – также статья 205.2 (публичные призывы к терроризму). Сообщалось, что вторую статью арестованному инкриминировали за репост призыва к нападениям на полицейских и диверсиям. При этом телеканал передавал, что вину по 282-й статье Халепо признал, а вину по статье 205.2 отверг, заявив, что лишь перепостил на личной странице, которую вел под псевдонимом Адам Джихадов, национал-социалистское пособие по тактике партизанской войны.

В июне 2014 года УФСБ по Вологодской области сообщило о задержании в столице региона некоего члена Misanthropic Division. При обыске у него, по словам силовиков, обнаружили взрывчатку, боевые отравляющие вещества и экстремистскую литературу. Заявлялось, что подозреваемый дал признательные показания.

В августе прошлого года стало известно, что суд в Иванове приговорил 20-летнего местного жителя Никиту Скворцова к году условно с полуторагодовым испытательным сроком по обвинению в призывах к экстремизму. Как утверждалось, он был “функционером” Misanthropic Division. Также сообщалось, что Скворцов полностью признал вину.

В ноябре боевики ДНР возложили на Misanthropic Division ответственность за убийство командира батальона “Спарта” Арсения Павлова (Моторолы). Однако в самой организации заявили, что к инциденту отношения не имеют, а шестеро граждан, задержанных по подозрению в убийстве и названных членами Misanthropic Division, на деле членами этой структуры не являются.