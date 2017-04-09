Воскресенье, 9 апреля 2017

Окружной суд Лейпцига арестовал на две недели 24-летнего иммигранта из Марокко Мухаммада Б.-Х., подозреваемого в планах совершить атаку на посольство России в Берлине. Об этом сообщает Der Tagesspiegel со ссылкой на Федеральное ведомство защиты Конституции – контрразведку страны.

Мухаммад был задержан в субботу в городке Борсдорф под Лейпцигом, в лагере для соискателей убежища. Не исключается, что нападение на посольство он планировал из-за поддержки Москвой сирийского диктатора Башара Асада. Сообщается, что акцию подозреваемый намеревался провести во время мирной демонстрации у дипмиссии. Какие именно действия входили в планы Мухаммада, пока не выяснено.

В феврале, передает издание, Мухаммад уже попадал в поле зрения правоохранительных структур. Он явился к зданию учебного центра в Борсдорфе и заявил, что в рюкзаке у него находится бомба. Учебный центр эвакуировали. С тех пор иммигрант находился под наблюдением контрразведчиков.

Химическая атака Асада на город Хан-Шейхун, совершенная 4 апреля, и выступления Москвы в поддержку диктатора повлекли новый всплеск ненависти к России в суннитском мире. Между тем политики западных стран обсуждают введение против Кремля новых санкций – на этот раз именно из-за поддержки Асада. В США введения новых санкций не исключили, а Великобритания прямо заявила о намерении добиваться такого решения.