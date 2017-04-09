Воскресенье, 9 апреля 2017

Судья Пресненского райсуда столицы Евгений Найденов арестовал 25-летнего Дмитрия Богатова, преподавателя математики в Московской финансово-юридической академии, на два месяца – до 8 июня – по делу о призывах к участию в протестах 2 апреля. Об этом сообщает “Медиазона”.

Богатов был задержан в ночь на 6 апреля. Первоначально ему вменили часть 3 статьи 212 УК (призывы к массовым беспорядкам), предусматривающую до двух лет колонии. Однако 7-го числа тот же судья Найденов отказал в аресте преподавателя. Он заметил, что согласно части 1 статьи 108 УПК (заключение под стражу) арест подозреваемых по делам о преступлениях небольшой тяжести – то есть таких, за которых УК предусматривает не более трех лет, – не допускается.

Несмотря на судебное решение, задержанного не освободили. Вместо этого дело Богатова переквалифицировали, предъявив математику обвинение по части 1 статьи 30 – части 1 статьи 212 (приготовление к организации массовых беспорядков) и части 2 статьи 205.2 УК (публичные призывы к терроризму через интернет). Максимальное наказание по первому обвинению – семь с половиной лет колонии, по второму – семь лет.

В субботу Богатова повторно доставили в суд, однако тогда Найденов отложил заседание, для того чтобы адвокаты Алексей Тепцов, Владимир Лебедев и Александр Мордвинов успели подготовиться к слушаниям.

Дело ведет следователь по фамилии Аракелов. На слушаниях в понедельник его ходатайство об аресте Богатова было поддержано прокурором Багдасаровым.

Согласно фабуле дела, 29 марта Богатов с аккаунта, ведущегося под именем Айрат Баширов, опубликовал во “Вконтакте” следующее сообщение: “2 апреля на Красной площади. На хуй согласования. Тряпки, бутылки, бензин, скипидар, пенопласт, ацетон – по возможности”. Как утверждается, запись была сделана с IP-адреса квартиры обвиняемого.

На слушаниях в понедельник Аракелов представил письмо ФСБ, в котором говорится, что экспертиза, проведенная сотрудниками Института языкознания РАН, усмотрела в этой публикации призывы к терроризму.

Между тем сам Богатов настаивает, что на момент вменяемой ему публикации дома не находился. Защита, в свою очередь, указывала, что публикации от имени Айрата Баширова распространялись с нескольких IP-адресов и лишь один из них соответствует квартире обвиняемого. Маргарита Богатова, мать политзека, отметила относительно формулировок поста: “Это не его слова, это пэтэушная стилистика”.

Дело о призывах к массовым беспорядкам столичный главк СКР возбудил 1 апреля. Как утверждалось, в интернете “неустановленным лицом под псевдонимом размещены текстовые сообщения, призывающие к действиям крайне экстремистского толка”. Днем раньше Генпрокуратура потребовала заблокировать ряд интернет-ресурсов с призывами к участию в акции 2 апреля.

Во время протестов, прошедших 2-го числа в центре Москвы, были задержано не меньше 59 активистов (

ВИДЕО). Однако большинство из них участвовали в акциях, проходивших не в тех точках, которые были указаны в анонимных призывах. Большинство задержанных уже в ночь на 3 апреля освободили из полиции.