Воскресенье, 9 апреля 2017

Предложения Минкомсвязи по реализации “закона Яровой” увеличивают потенциальные расходы участников рынка до 10 триллионов рублей. К такому выводу пришла комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и информационно-коммуникационным технологиям, сообщает “Коммерсант”.

По оценкам РСПП, уже с 2019 года в рамках закона крупным операторам придется хранить по 20 эксабайт информации. Это может привести к кратному подорожанию услуг связи и повысить уровень инфляции в стране на 1-2 процентных пункта.

Предложенные объемы хранилищ данных остаются неподъемными для рынка, считают в РСПП. Они будут обладать избыточной мощностью и окажутся загружены не более чем на 60-70 процентов. “Минкомсвязь предлагает хранение информации в зависимости от емкости сети. Такой подход не только не учитывает объемов трафика, но и кратно увеличивает их”, – сказал изданию представитель “МегаФона”. Представитель МТС подтвердил, что Заключение комиссии РСПП не противоречит подсчетам специалистов МТС по затратам, подтвердил представитель оператора.

В пресс-службе Минкомсвязи выводы РСПП комментировать не стали. Однако в сводном отчете ведомства к проекту говорится, что затраты субъектов хозяйственной деятельности на реализацию закона составят 4,5 триллиона рублей. При этом годовой доход от оказания услуг связи, на которые накладываются обязательства по хранению информации, составляет 1,1 триллиона. Получается, что затраты операторов, по оценке самого разработчика проекта, в четыре раза превысят их годовой доход, констатирует комиссия РСПП.

Проект Минкомсвязи, уточняющий порядок хранения операторами связи информации по “закону Яровой”, был опубликован 17 марта. Он частично учитывает замечания операторов и устанавливает максимально допустимые объемы и сроки хранения данных.

2 марта “Коммерсант” сообщил, что рабочая группа “Связь и IT” экспертного совета при правительстве разрабатывает предложения по тестовым испытаниям реализации “закона Яровой”. В них должны принять участие минимум десять операторов связи и пять интернет-площадок – организаторов распространения информации в интернете, говорится в проекте. Технические испытания предложено провести до 1 августа, результаты будут переданы в правительство и администрацию президента.

Ранее в Минкомсвязи предложили освободить операторов от хранения “тяжелого” контента, прежде всего видео. При этом эксперты считают, что даже кратное сокращение объемов хранимой информации станет непосильной задачей как для крупных, так и для малых компаний. Затраты операторов связи на реализацию “закона Яровой” эксперты предложили оплатить государству. Необходимые средства Минкомсвязи рекомендовали “предусмотреть в бюджете на 2018-2019 годы”, следует из проекта.

19 января экспертная рабочая группа при правительстве, возглавляемая министром по вопросам Открытого правительства Михаилом Абызовым, отклонила петицию об отмене “закона Яровой”, собравшую 100 тысяч голосов. По мнению экспертов, закон полностью соответствует Конституции и не нарушает прав граждан. Параллельно эксперты отметили, что профильные ведомства проводят работу по “существенному” смягчению норм закона, которые позволят избежать сверхрасходов.

7 февраля “Ведомости” со ссылкой на письмо замглавы Минэкономразвития Николая Подгузова, сообщили, что ведомство предлагает компенсировать операторам расходы на реализацию “закона Яровой” из фонда универсальных услуг связи. По данным издания, поддержка операторов связи “с учетом необходимости недопущения роста тарифов на услуги связи выше уровня инфляции” в ходе реализации “закона Яровой” прописана в закрытой части поручений президента. Они были даны летом прошлого года, после подписания “антитеррористических поправок”. Согласно открытой части документа, ФСБ и правительству к 1 ноября нужно было подготовить проекты нормативно-правовых актов, направленных на минимизацию возможных рисков от реализации закона.

Позже стало известно, что по мнению экспертной рабочей группы под руководством Абызова почти вся информация, передающаяся по сетям операторов, в перспективе может быть непригодна к анализу и использованию в работе госорганов. Сейчас, по мнению экспертов, объем шифрованного трафика в сетях операторов составляет 49 процентов, но уже через три года его доля может достичь 90 процентов. В то же время технология, позволяющая расшифровывать трафик, отсутствует.