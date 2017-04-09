Воскресенье, 9 апреля 2017

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разослало российским авиакомпаниям телеграмму с предупреждением о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа, выпущенный за подписью замруководителя ведомства Олега Клима.

Принятие такой меры в телеграмме объясняется “сложной политической обстановкой в Турции”.

В этой связи чиновники рекомендуют авиаперевозчикам “принять необходимые меры при планировании существующих чартерных программ”.

В первый раз чартерные авиарейсы в Турцию были остановлены после того, как в ноябре 2015 года авиация этой страны сбила российский самолет, бомбивший цели в Сирии и нарушивший границы турецкого воздушного пространства. 28 августа 2016 года, после нормализации отношений между Москвой и Анкарой, премьер-министр Дмитрий Медведев отменил ранее введенный запрет.

Между тем на прошлой неделе, после химической атаки сирийского диктатора Башара Асада на город Хан-Шейхун, турецкие врачи, вскрыв тел трех погибших, подтвердили, что причиной их смерти стало отравление зарином.

В субботу на экстренном заседании Совбеза ООН Турция одобрила удар американских войск по авиабазе Эш-Шайрат, нанесенный в связи с атакой на Хан-Шейхун.

Между тем Россия продолжает поддерживать Асада и настаивает на том, что химического оружия войска диктатора не применяли.