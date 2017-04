Воскресенье, 9 апреля 2017

Facebook встала на налоговый учет в России для уплаты так называемого “налога на Google”. Об этом сообщают “Ведомости” со ссылкой на Федеральную налоговую службу.

Всего в ФНС зарегистрировались более ста иностранных IT-компаний, готовых платить НДС при продаже виртуальных товаров в России. Представитель ведомства рассказа, что среди них Apple Distribution International, Google Commerce Ltd, Microsoft Ireland, Netflix International B.V. и Wargaming Group Ltd, Bloomberg, Financial Times и другие.

Половина из ста зарегистрировавшихся компаний продает ПО и компьютерные игры, 30 процентов – книги, музыку и игры. Еще 15 процентов компаний – это торговые площадки и сервисы онлайн-бронирования, рассказал газете федеральный чиновник. Первые налоговые выплаты от иностранных интернет-компаний должны поступить в бюджет до 25 апреля. ФНС намерена жестко контролировать декларации компаний и бороться со схемами ухода от выплаты НДС.

Часть компаний, в частности Apple и Wargaming (игра World of Tanks), не стали повышать цены на контент. Другие, в том числе Google, переложили выплату НДС на пользователей.

В июне прошлого года Госдума приняла в окончательном чтении закон о введении НДС для иностранных компаний, торгующих через интернет электронным контентом в России. До этого НДС взимался только с российских компаний, торгующих интернет-контентом. Советник президента по интернету Герман Клименко заявил, что так называемый “налог на Google” даст бюджету несколько миллионов долларов.

К услугам, облагаемым НДС, относится предоставление через интернет прав на использование программ для компьютеров, в том числе компьютерных игр и баз данных. НДС также облагается оказание рекламных услуг в интернете, оказание услуг по размещению предложений о приобретении товаров и услуг, по поддержке электронных ресурсов, предоставлению доменных имен и услуг хостинга, предоставление прав на использование электронных книг, музыкальных произведений, графических изображений и видео.

“Иностранные компании, осуществляющие продажу в российской юрисдикции, но уклоняющиеся от регистрации, будут нести ответственность за незаконное предпринимательство. Косвенным следствием данной меры станет деофшоризация российских интернет-компаний, использующих иностранные юрисдикции для уклонения от налогов”, – сообщил при рассмотрении поправок глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин.

Законопроект о “налоге на Google” внесли в Думу депутаты Андрей Луговой и Вдимир Парахин. “Принятие законопроекта создаст основы для администрирования указанной отрасли в целом и, в частности, будет сформирована нормативно-правовая основа для дальнейшего совершенствования режима налогообложения в сфере информационных технологий”, – говорилось в пояснительной записке к документу.