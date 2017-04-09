Воскресенье, 9 апреля 2017

Администрация Zello Inc. направила в Роскомнадзор письмо с просьбой отложить блокировку своего сервиса голосовых сообщений до рассмотрения приведенных ею аргументов. Об этом сообщает “Новая газета” со ссылкой на текст письма.

Требование, выдвинутое чиновниками к сервису, в компании назвали “абсурдным”, заведомо невыполнимым и незаконным.

“Вся голосовая, текстовая и графическая информация в Zello передается напрямую между устройствами и хранится только на клиентских устройствах для обеспечения приватности общения, снижения стоимости сервиса и обеспечения масштабируемости”, – отмечается в письме. Хранение копий всех сообщений на серверах компании, на чем настаивает РКН, потребовало бы, как указали в Zello Inc, “многократного увеличения числа серверов и лишило бы компанию возможности предоставлять бесплатный сервис”.

“Это, – заключила администрация компании, – повлечет незаконное ущемление конституционных прав более чем 400 тысяч активных пользователей Zello в России на свободу слова и распространение информации”.

О предстоящей блокировке Zello стало известно в субботу. Чиновники обязали компанию в трехдневный срок исполнить их требование, угрожая в противном случае блокировкой.

В Zello Inc. уже тогда назвали требование чиновников технически невыполнимым. Предписание РКН в пресс-релизе компании напрямую связывалось с продолжающейся всероссийской стачкой грузоперевозчиков.

Администрация Zello Inc. также напомнила, что после блокировки сервиса он будет по-прежнему доступен через VPN.

В понедельник, по истечении поставленного трехдневного срока, РКН направил операторам связи требование в течение суток закрыть доступ к сервису.

Zello – бесплатная интернет-рация для смартфонов. Программу используют больше 100 миллионов человек во всем мире. Особенной популярностью она пользуется у водителей-профессионалов.