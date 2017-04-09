Воскресенье, 9 апреля 2017

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Росэнергобанка, сообщается на сайте регулятора. На 1 марта по величине активов эта кредитная организация занимала 92-е место в банковской системе России.

По размеру привлеченных средств физлиц Росэнергобанк занимал 51-е место. По итогам 2016 года в банке насчитывалось 35,8 миллиарда рублей средств физлиц.

Лицензия у банка была отозвана в связи с его неспособностью исполнять обязательства перед кредиторами, отметили в ЦБ. Регулятор неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения. При этом Росэнергобанк в нарушение предписания регулятора недостоверно отражал в представляемой в надзорный орган отчетности сведения о неудовлетворенных требованиях кредиторов. В связи с последним обстоятельством ЦБ намерен направить соответствующие материалы в СКР для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Выплаты вкладчикам Росэнергобанка начнутся не позднее 24 апреля, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов. Банки-агенты будут отобраны до 14 апреля.

О проблемах Росэнергобанка на рынке стало известно несколько месяцев назад. Банк с 20 марта приостановил выдачу вкладов физлиц, проведение платежей граждан и юрлиц.

Между тем в понедельник Интерфакс сообщил, что московский банк “Образование” приостановил открытие вкладов, а также осуществление расходных операций клиентами – физлицами и юрлицами. Как сообщил источник в банковской сфере, для снятия средств со счетов требуется 5-6 дней.

Банк “Образование” по итогам 2016 года занял 99-е место по размеру активов среди российских банков.

3 марта Банк России отозвал лицензии у Татфондбанка и его партнера Интехбанка. Как утверждалось, в капитале Татфондбанка недоставало 96,7 миллиарда рублей. 20 марта ЦБ подал в суд иск о банкротстве Татфондбанка.

Одновременно с сообщением об отзыве лицензии появилась информация о возбуждении дела против председателя правления Татфондбанка – депутата Госсовета Татарии от “Единой России” Роберта Мусина. Ему вменили часть 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающую до 10 лет колонии. Согласно фабуле дела, в августе прошлого года Татфондбанк представил в Центробанк фиктивные сведения о наличии некоего высоколиквидного актива, что позволило ему получить кредит в сумме свыше 3 миллиардов рублей. Эти деньги были переведены на счета аффилированных с банком структур. Мусин арестован; впоследствии в деле появились и другие фигуранты.

Вкладчики Татфондбанка в течение всего марта проводили акции протеста. Причиной в частности был отказ правительства региона компенсировать вклады, которые не подпадают под действие системы страхования. 4 апреля резидент Татарии Рустам Минниханов отправил в отставку премьер-министра региона Ильдара Халикова. С августа 2014 года Халиков также был председателем совета директоров Татфондбанка.

Размер отрицательного капитала Татфондбанка оказался вторым по величине среди российских банков с отозванной лицензией. Самая крупная “дыра” образовалась у Внешпромбанка. На момент отзыва у него лицензии в январе прошлого года ее размер превышал 210 миллиардов рублей.