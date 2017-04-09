Воскресенье, 9 апреля 2017

Суд в Иркутске арестовал анархиста Игоря Мартыненко, задержанного в субботу после обыска по делу об оскорблении чувств верующих, на 10 суток. Об этом сообщает “Медиазона” со ссылкой на юриста Виктора Григорова. Активист был объявлен виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского).

Слушания прошли поздним вечером в понедельник через 15 часов после истечения у Мартыненко предельного 48-часового срока задержания без санкции суда.

Как рассказала активистка Валерия Алтарева, также проходящая свидетелем по делу об оскорблении чувств верующих, Мартыненко ходатайствовал, чтобы в суде заслушали пояснения его матери, а также подруги Софии Микитюк, присутствовавших при его задержании. Однако это ходатайство было отклонено.

Дело по части 1 статьи 148 УК (оскорбление чувств верующих), предусматривающей до года колонии, возбуждено против 19-летнего активиста Дмитрия Литвина, знакомого Мартыненко. Обыски по делу прошли в субботу утром у целого ряда оппозиционеров. Восемь человек, включая Литвина и Мартыненко, были доставлены на допросы в СКР.

Активисты прямо связали обыски и задержания с планами провести 9 апреля собрание для обсуждения последствий антикоррупционных акций 26 марта.

Задержанных допрашивали как следователи, так и оперативники ЦПЭ. Их интересовали прошедшие в городе протестные акции. В адрес активистов высказывались угрозы.

Тем не менее к вечеру того же дня всех, кроме Мартыненко, отпустили.

Днем в понедельник сообщалось, что местонахождение активиста остается неизвестным.

Вечером Григоров рассказал “Медиазоне”, что за прошедшие дни Мартыненко был официально допрошен в качестве свидетеля по делу Литвина. Кроме того, в воскресенье задержанного вывозили в ЦПЭ на длительные “беседы”. Оперативники требовали от него прекратить участие в политических акциях.