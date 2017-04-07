Пятница, 7 апреля 2017

Финская государственная железнодорожная компания VR решила изъять весь тираж журнала Allegro из-за рекламы турпоездок в Крым, сообщает издание Yle. Журнал предназначен для пассажиров для пассажиров одноименных скоростных поездов, курсирующих между Хельсинки и Петербургом и издается совместно VR и ОАО “РЖД”.

“Этот материал размещен в той части журнала, за которую отвечает РЖД. В верхней части страницы написано “Информация ОАО “РЖД”, – отметил начальник пресс-службы финской госкомпании Мика Хейяри. – VR не предлагает и не организовывает поездки в Крым. Тем не менее, VR приняла решение об изъятии всего тиража Allegro”.

Как пояснил Хейяри, VR отвечает за финские материалы журнала, а РЖД – за российские. “Мы оценим ситуацию и проведем беседу с нашими партнерами”, – сказал представитель VR. Он подчеркнул, что в журнале соблюдаются как финские, так и российские законы.

Издание отмечает, что три года назад журнал Allegro отказался публиковать рекламу гей-клуба из-за российского закона.

25 июня 2014 года вступило в силу первое решение Евросоюза о санкциях вотношении аннексированного Крыма. Тогда Совет ЕС запретил импорт в Евросоюз любых товаров из Крыма, поставки которых не согласованы с Киевом. Спустя месяц санкции распространились на инвестиции в инфраструктурные, транспортные, телекоммуникационные и энергетические секторы полуострова, а также добычу нефти, газа и минералов. Европейским финансовым структурам было запрещено выдавать кредиты или приобретать доли в проектах, которые затронуты секторальными санкциями.

18 декабря 2014 года Совет Евросоюза утвердил дополнительные предложения по ограничительным мерам в торговле и инвестициях в отношении Крыма. “С 20 декабря инвестиции в Крым или Севастополь запрещены. Европейцы и компании из ЕС не могут больше покупать недвижимость или компании в Крыму, финансировать крымские компании или оказывать соответствующие услуги”, – говорилось в пресс-релизе.

Операторам ЕС было запрещено предлагать туристические услуги в Крыму или Севастополе. В частности, был введен запрет европейским круизным судам заходить в порты на Крымском полуострове, за исключением экстренных случаев. Это относится ко всем судам, принадлежащим или контролируемым представителям Европы или плавающим под флагом государства-члена.

17 июня прошлого года Евросоюз очередной раз продлил на год санкции в отношении Крыма.