Суббота, 8 апреля 2017

В ночь на воскресенье в столице Норвегии полиция нашла и обезвредила бомбу возле одной из центральных станций метро. Об этом сообщается в официальном твиттере полиции Осло.

Как передает Associated Press, начальник полиции Видар Педерсен потвердил, что подозрительный предмет, обнаруженный около входа на станцию метро Грёнланн, оказался бомбой. Полиция пока не сообщила никаких подробностей о взрывном устройстве.

Были эвакуированы посетители всех расположенных у метро баров и ресторанов.

Вскоре полиция сообщила об аресте подозреваемого в закладке взрывного устройства. О нем пока ничего не сообщается.

Бомбу обнаружили примерно в километре от комплекса правительственных зданий, где в 2011 году взорвалась бомба, заложенная террористом Андерсом Брейвиком.

В субботу стало известно о задержании предполагаемого исполнителя теракта в Стокгольме. Им оказался 39-летний выходец из Узбекистана. Кроме того, неофициальные источники сообщали о втором задержанном по делу о теракте.

В пятницу днем в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей. Автомобиль, на котором был совершен наезд, принадлежал пивоваренной компании Spendrups. Его угнали, пока водитель разгружал товар. Угонщик проехал шесть кварталов, выехал на улицу Дроттнинггатан, снес небольшие ограждения перед ее пешеходной частью и начал сбивать людей на тротуаре. После этого грузовик врезался в витрину торгового центра Ahlens.

22 марта в Лондоне произошла террористическая атака. 52-летний террорист Халид Масуд, передвигавшийся на машине, врезался в толпу людей на Вестминстерском мосту, находящемся близ здания парламента. Погибли четверо, были ранены около 40 человек. Затем Масуд напал с ножом на 48-летнего полицейского, который дежурил на прилегающей к парламенту территории. Террорист был застрелен.

19 декабря в центральной части Берлина тяжелый грузовик врезался в толпу посетителей рождественского рынка. В результате теракта погибли 11 человек, 48 получили травмы различной тяжести. Многие из них находятся в тяжелом состоянии. В кабине был найден еще один убитый, польский дальнобойщик. Террорист застрелил его при угоне грузовика. Исполнитель теракта, 24-летний уроженец Туниса Анис Амри, в ночь на 23 декабря был застрелен полицейскими в пригороде Милана.

14 июля в Ницце произошел схожий теракт. 31-летний Мухамед Булель (правильнее Бухлель) – уроженец Туниса, имевший гражданство Франции и подданство Марокко, – во время гуляний по случаю Дня взятия Бастилии врезался на грузовике в толпу празднующих и проехал по ней около 2 километров, прежде чем полицейские его застрелили. Погибли 84 человека, 202 попали в больницы.