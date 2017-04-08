США направили ударную группу кораблей к берегам Кореи
Американский авианосец USS Carl Vinson в составе ударной группы кораблей направился в западную часть Тихого океана вблизи Корейского полуострова, сообщает СNN со ссылкой на Пентагон.
Неназванный чиновник из американского военного ведомства заявил CNN, что выдвижение авианосца – это ответ на последние провокации со стороны КНДР.
Как сообщило тихоокеанское командование вооруженных сил США, корабль направился на северо-восток западной части Тихого океана, после того как в субботу покинул Сингапур.
Как отмечается, присутствие авианосца в этом районе не является необычным. Американский флот часто устраивает маневры в этой части Тихого океана. Так, месяц назад USS Carl Vinson участвовал в учениях у берегов Южной Кореи.
В начале апреля КНДР провела очередное испытание баллистической ракеты. Пуск завершился удачно, ракета приземлилась в Японском море.
22 марта запуск ракеты в КНДР закончился неудачей. Ракета, запущенная с полигона Вонсан на востоке страны, через несколько секунд после старта взорвалась в воздухе.
19 марта КНДР провела испытания сопла нового реактивного двигателя.
6 марта в КНДР запустили четыре ракеты в сторону Японского моря.