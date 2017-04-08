Суббота, 8 апреля 2017

50 человек пострадали в результате столкновения электрички и поезда дальнего следования на западе Москвы, сообщает пресс-служба РЖД. Авария произошла в ночь на воскресенье около Белорусского вокзала.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, медики госпитализировали 12 человек. Список пострадавших опубликован на официальном сайте МЧС. К утру в больницах остались пятеро пострадавших.

Как сообщил глава МЧС Дмитрий Пучков, среди пострадавших в аварии есть иностранные граждане.

Движение поездов на белорусском направлении было приостановлено и возобновилось только к утру.

По данным источника Интерфакса, столкновение электрички и пассажирского электропоезда “Москва – Брест” произошло по вине мужчины, переходившего пути в неположенном месте. Поезд при этом только набирал скорость. В результате локомотив оказался поврежден, один из вагонов электрички сошел с рельсов.

По факту столкновения поездов СКР возбудил уголовное дело по части 1 статьи 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). При этом версию о том, что столкновение произошло из-за экстренного торможения поезда перед переходившим пути человеком, в следственном ведомстве не потверждают.

В мае 2014 года в Подмосковье в результате столкновения грузового состава с пассажирским поездом погибли пять человек.

В августе 2013 года 76 человек пострадали в результате схода с рельсов вагонов пассажирского поезда “Адлер – Новосибирск” в Кущевском районе Краснодарского края. 15 из них были госпитализированы, шестеро в тяжелом состоянии. Погибших при крушении не было.