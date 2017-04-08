Суббота, 8 апреля 2017

В Испании по запросу США полиция задержала 36-летнего программиста Петра Левашова из Петербурга. Об этом сообщает RT со ссылкой на его жену Марию.

По словам Марии, ее муж задержан по делу о киберпреступлениях – полицейские пояснили, что это связано с хакерскими атаками с целью повлиять на выборы в США.

Левашова задержали в Барселоне в съемной квартире, где он отдыхал с семьей. Он помещен в местную тюрьму.

Испанские власти пока не дали информации об аресте.

По словам жены Левашова, суд по мере пресечения проходил без участия выбранного семьей адвоката. В воскресенье Левашова должен навестить российский консул.

В январе в Испании по запросу ФБР был задержан подозреваемый в хакерских атаках российский программист Станислав Лисов. Лисова обвиняли в разработке вредоносного программного обеспечения для кражи банковских данных.

В январе на сайте Аппарата директора Национальной разведки США была выложена рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ. В нем говорится, что вмешательство России в ход президентской кампании в США было предпринято по личному указанию Владимира Путина. Барак Обама и Дональд Трамп были ознакомлены с полной версией доклада.

В кибератаках на серверы национального комитета Демократической партии американская разведка обвиняет ГРУ. Именно эта структура, заявляется в докладе, публиковала украденную переписку функционеров Демпартии через хакера Guccifer 2.0, а также на сайтах DCLeaks.com и WikiLeaks.