Суббота, 8 апреля 2017

У Лондона нет самостоятельной позиции в международных делах, заявил МИД России в ответ на отмену визита главы британской дипломатии в Москву. Заявление размещено на официальном сайте МИДа.

Российское дипломатическое ведомство обвиняет Джонсона в “фундаментальном непонимании либо незнании происходящего в Сирии, усилий России по урегулированию этого кризиса, а также предназначения дипломатии в принципе”.

“В ходе визита Б.Джонсона в Москву имелось в виду провести обстоятельный и откровенный разговор по всему комплексу международных проблем, а также обсудить состояние российско-британских отношений, по сути загнанных британской стороной в тупик. Решение об отмене поездки Б.Джонсона в Москву лишний раз подтверждает сомнения в наличии добавленной стоимости от разговора с британцами, которые по большинству актуальных проблем современности не имеют собственной позиции и реального влияния на ход международных дел, оставаясь “в тени” своих стратегических партнеров. Не считаем, что диалог с Лондоном нам нужен больше, чем ему самому”, – говорится в заявлении.

В субботу Борис Джонсон заявил об отмене запланированного на 10 апреля визита в Москву из-за эскалации сирийского кризиса. По его словам, консолидированное мнение Запада по поводу Сирии выразит во время своей поездки в Москву 11-12 апреля госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Отношения России и Запада резко обострились после того, как во вторник город Хан-Шейхун в сирийской мухафазе Идлиб подвергся химической атаке. На город сбросили бомбы с ядовитыми газами, предположительно зарином и хлором. Погибли как минимум 72 человека, в том числе 20 детей и 17 женщин. Количество пострадавших, по разным источникам, составило от 160 до 300 человек.