Суббота, 8 апреля 2017

Подконтрольный российским властям Киевский райсуд Симферополя в закрытом режиме продлил на месяц арест всем фигурантам третьего дела крымских мусульман. Об этом сообщают активисты в ФБ-группе “Крымская солидарность”.

Через месяц общий срок содержания фигурантов дела под стражей составит 11 месяцев 29 дней. Дальше продлевать политзекам арест сможет только так называемый Верховный суд Крыма.

В суд пустили только адвокатов, группа поддержки ждала на улице.

О том, что заседание назначено на воскресенье, стало известно накануне. Слушания прошли в закрытом режиме в нарушение принципа гласности судопроизводства, закрепленного российским УПК.

Третье дело крымских мусульман российские силовики возбудили в мае прошлого года. В Бахчисарае прошли обыски в нескольких домах крымских татар и в местном кафе. Были задержаны четверо местных жителей: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Троих задержанных обвинили по части 2 статьи 205.5 УК (участие в террористической организации), еще одного – по части 1 стать 205.5 УК (организация террористической организации). По версии прокуратуры, обвиняемые принадлежали к организации “Хизб ут-тахрир”, которая в России признана террористической.