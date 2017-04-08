Суббота, 8 апреля 2017

В Египте террорист-смертник взорвался возле кафедрального собора святого Марка в Александрии. По данным египетских государственных СМИ, по меньшей мере 11 человек погибли, 35 ранены. Об этом сообщает CNN.

По данным египетских СМИ, в соборе в момент взрыва находился патриарх Коптской православной церкви Тавадрос II. Он не пострадал.

Утром взрыв произошел в христианской церкви в городе Танта к северу от Каира. 26 человек погибли, более 70 ранены. Бомба взорвалась на одной из передних скамеек около алтаря. По одной версии, там, как и в Александрии, взорвался смертник, по другой – взрывное устройство было заложено заранее.

Ответственность за теракты взяло на себя “Исламское государство”, сообщает BBC News.

Через три недели ожидается визит в Египет Папы римского Франциска. “Молюсь за погибших и пострадавших”, – сказал глава католической церкви на богослужении в Ватикане.

Взрыв в Танте во время богослужения:

Взрывы стал продолжением серии терактов против христиан-коптов, которые в Египте осуществляют исламистские организации. За предыдущие теракты взяли на себя ответственность “Исламское государство” и египетская вооруженная группировка “Лива аль-Тавра”.