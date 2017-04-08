Суббота, 8 апреля 2017

В Вашингтоне не исключают введения новых санкций против России в связи с химической атакой в Сирии. Об этом сказала в эфире CNN постпред США в ООН Никки Хейли.

“Мы посылаем сигнал вызова России и Ирану. В настоящий момент никакие варианты действий не исключаются”, – заявила Хейли. “Если понадобится, он (президент Дональд Трамп. – Ред.) пойдет дальше”, – добавила она.

Хейли подчеркнула, что у американского руководства есть неопровержимые доказательства причастности режима Башара Асада к химической атаке. Соответствующие материалы пока засекречены, но вскоре могут стать достоянием общественности, добавила Хейли.

По ее словам, “покрывая” сирийского диктатора, Россия либо дает понять, что знала о наличии химоружия, либо демонстирует полную некомпетентность.

В свою очередь, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия не выполнила своих обязательств в рамках соглашения об уничтожении химоружия в Сирии. Тиллерсон намерен поднять этот вопрос во время визита в Москву на следующей неделе. “Я ни в коем случае не говорю о соучастии (России в химической атаке. – Ред.), – сказал госсекретарь в интервью ABC News. – Но, очевидно, они (русские. – Ред.) проявили некомпетентность, либо сирийцы обвели их вокруг пальца”.

“Я надеюсь, что Россия хорошо подумает, прежде чем продолжать союзнические отношения с Асадом, потому что каждый раз, когда случаются такие ужасные атаки, это возлагает на Россию какую-то долю ответственности”, – добавил Тиллерсон.

Визит Тиллерсона в Москву для встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым намечен на 11-12 апреля.

Советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер в эфире Fox News также не исключил дальнейших шагов США в отношении сирийского режима. “Нашей целью было остановить продолжающееся применение химического оружия. Мы можем сделать больше”, – заявил Макмастер.

“Российское покровительство этому кровавому режиму – часть сирийской проблемы, – сказал Макмастер. – Поэтому мы хотели бы призвать Россию к разумным действиям – для ее руководства это прекрасная возможность пересмотреть свою политику. Почему они поддерживают режим, который совершает массовые убийства собственных граждан”.

В субботу министр иностранных дел Британии Борис Джонсон отменил визит в Москву из-за эскалации сирийского кризиса. Джонсон заявил, что Тиллерсон на встрече с Лавровым будет выражать консолидированную позицию стран Запада.

Отношения России и Запада резко обострились после того, как во вторник город Хан-Шейхун в сирийской мухафазе Идлиб подвергся химической атаке. На город сбросили бомбы с ядовитыми газами, предположительно зарином и хлором. Погибли как минимум 72 человека, в том числе 20 детей и 17 женщин. Количество пострадавших, по разным источникам, составило от 160 до 300 человек.