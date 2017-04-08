Суббота, 8 апреля 2017

В Стокгольме полиция задержала второго подозреваемого в теракте. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря шведской прокуратуры Карин Розандер.

В заявлении прокуратуры говорится, что “задержан человек, подозреваемый в террористическом убийстве”.

Никаких данных о личности подозреваемого прокуратура не раскрывает.

В субботу был задержан первый подозреваемый в наезде на людей. Им оказался 39-летний выходец из Узбекистана, ранее уже попадавший в поле зрения полиции.

В воскресенье официальный представитель полиции Стокгольма Джейн Эвенсон сообщила новые подробности о первом подозреваемом. Как оказалось, ранее уроженец Узбекистана просил убежище в Швеции, но в июне 2016-го ему отказали. Полиция не смогла депортировать будущего террориста, потому что он указал в документах ложный адрес проживания.

В пятницу днем в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей. Автомобиль, на котором был совершен наезд, принадлежал пивоваренной компании Spendrups. Его угнали, пока водитель разгружал товар. Угонщик проехал шесть кварталов, выехал на улицу Дроттнинггатан, снес небольшие ограждения перед ее пешеходной частью и начал сбивать людей на тротуаре. После этого грузовик врезался в витрину торгового центра Ahlens.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен назвал инцидент терактом. “Швеция подверглась атаке. Все указывает на то, что это была террористическая атака”, – заявил он на пресс-конференции.

После теракта здание парламента было оцеплено, прекращена работа стокгольмского метрополитена, отменены поезда на Центральном вокзале. К вечеру работа транспорта возобновилась.

Полиция опубликовала фотографии разыскиваемого в связи с терактом. На фото был мужчина в зеленой куртке и серой кофте с капюшоном. Снимки были сделаны с камер наблюдения на месте происшествия. Полицейские не стали называть изображенного на фото подозреваемым, однако подчеркнули, что гражданам настоятельно не рекомендуется вступать с ним в контакт, нужно лишь передать информацию о его местонахождении.

22 марта в Лондоне произошла террористическая атака. 52-летний террорист Халид Масуд, передвигавшийся на машине, врезался в толпу людей на Вестминстерском мосту, находящемся близ здания парламента. Там погибли 43-летняя преподавательница испанского языка Айша Фрейд и 54-летний турист из США Курт Кокран. Затем Масуд напал с ножом на 48-летнего полицейского Кейта Палмера, который дежурил на прилегающей к парламенту территории. Самого Масуда застрелили полицейские. Террорист намеревался проникнуть внутрь здания.

Позже в больнице скончались 75-летний житель Лондона Лесли Родс и 31-летняя туристка из Румынии Андрея Кристя, получившие травмы на Вестминстерском мосту. Всего было ранено около 40 человек.

19 декабря в центральной части Берлина тяжелый грузовик врезался в толпу посетителей рождественского рынка. В результате теракта погибли 11 человек, 48 получили травмы различной тяжести. Многие из них находятся в тяжелом состоянии. В кабине был найден еще один убитый, польский дальнобойщик. Террорист застрелил его при угоне грузовика. Исполнитель теракта, 24-летний уроженец Туниса Анис Амри, в ночь на 23 декабря был застрелен полицейскими в пригороде Милана.

14 июля в Ницце произошел схожий теракт. 31-летний Мухамед Булель (правильнее Бухлель) – уроженец Туниса, имевший гражданство Франции и подданство Марокко, – во время гуляний по случаю Дня взятия Бастилии врезался на грузовике в толпу празднующих и проехал по ней около 2 километров, прежде чем полицейские его застрелили. Жертвами теракта стали 84 человека, в том числе две гражданки России. Еще 202, из них двое россиянок, попали в больницы.