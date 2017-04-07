Пятница, 7 апреля 2017

Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание для обсуждения американского ракетного удара по аэродрому сирийских правительственных ВВС, сообщает Центр новостей ООН. Вашингтон и Москва обменялись взаимными обвинениями и предупреждениями о негативных последствиях проводимой ими политики.

Заседание было созвано по инициативе Боливии, непостоянного члена Совбеза. Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман заявил, что обе стороны сирийского конфликта “безнаказанно совершают грубейшие злодеяния в отношении своих собственных граждан”. Фелтман рассказал о случаях нарушения режима прекращения огня в последние два месяца, в частности, о том, что в феврале правительственные войска активизировали военные операции в нескольких районах Дамаска и Хомса. При этом сирийское правительство заявило о присутствии в этих районах “Джабхат фатах эш-Шам” (бывшая “Джабхат ан-нусра”), однако оппозиция это отрицала.

Удар США, по заявлению Вашингтона, стал ответом “на применение сирийским правительством химического оружия” в провинции Идлиб. Замгенсека отметил, что, США заранее проинформировали вооруженные силы России о планируемом авиаударе и приняли все меры предосторожности для сведения к минимуму рисков для российского или сирийского персонала, находящегося на аэродроме.

Сирийское правительство назвало это нападение “вопиющим актом агрессии”. Иран и Россия также осудили это нападение. Австралия, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Турция и Япония поддержали действия США.

Америка сделает так, что сирийский диктатор Башар Асад больше не будет применять химическое оружие, пообещала постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, сообщает Би-Би-Си. “Предотвращение распространения и использования химического оружия – неотъемлемая часть наших национальных интересов, – заявила она. – Мы готовы пойти дальше, хотя надеемся, что этого не потребуется”. Хейли выразила уверенность, что “усиление Асада поведет лишь к новым убийствам”, осудив в этой связи Россию и Иран.

Британский представитель Мэтью Райкрофт назвал американский удар “пропорциональным ответом на немыслимый акт”

Представитель России Владимир Сафронков, со своей стороны, назвал действия США незаконными и “играющими на руку террористам”. “Ваши односторонние действия приведут регион к ужасным трагедиям”, – заявил он.

Никаких документов по итогам заседания Совет Безопасности не принял.

Химическая атака на Хан-Шейхун в сирийской мухафазе Идлиб была совершена рано утром во вторник. На город сбросили бомбы с ядовитыми газами, предположительно зарином и хлором. Погибли как минимум 72 человека, в том числе 20 детей и 17 женщин. Количество пострадавших, по разным источникам, составило от более чем 160 до 300 человек.

В пятницу около 3:40 утра по местному времени американские военные корабли Porter и Ross по приказу президента Дональда Трампа выпустили из Восточного Средиземноморья по Эш-Шайрату 59 крылатых ракет “Томагавк”. Российское Минобороны, ссылаясь на свои технические средства наблюдения, заявило о низкой эффективности удара.

В ответ на действия США Москва приостановила действие российско-американского меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии. “Не удосужившись ни в чем разобраться, США пошли на демонстрацию силы, на военное противодействие стране, которая борется с международным терроризмом, – говорилось в заявлении российского МИДа. – США не первый раз демонстрируют подобный бездумный подход, который лишь усугубляет имеющиеся в мире проблемы и создает угрозу международной безопасности”.

В пятницу вечером Минобороны вызвало американского военного атташе. “Ему была официально вручена нота о приостановке российской стороной с ноля часов 8 апреля выполнения своих обязательств по меморандуму о взаимопонимании”, сказал официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин считает американские удары по Сирии “агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом”.

Российские представители обещали укрепить противовоздушную оборону сирийских правительственных сил, но в подробности при этом не вдавались. Также в пятницу фрегат “Адмирал Григорович” направился из Черного моря к берегам Сирии, где, как ожидается, пробудет около месяца. Однако этот поход планировался заранее.