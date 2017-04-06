Четверг, 6 апреля 2017

Главу набережночелнинского отделения Всетатарского общественного центра Рафиса Кашапова, осужденного на три года за критику аннексии Крыма, увезли из ИК-18 под Ухтой в неизвестном направлении. Об этом сообщает Анастасия Зотова со ссылкой на жену политзека Нурзию Кашапову.

7 февраля адвокаты Кашапова сообщили, что он переведен во фсиновскую больницу № 18 в Ухте на территории ИК-18. У политзека диагностированы язва желудка и пониженное давление.

При этом медицинская помощь Кашапову в колонии не оказывалась. В январе на встрече с адвокатом Русланом Гарифуллиным Кашапов заявил: “В случае моей смерти виновными считать сотрудников ФСБ, УФСИН Республики Коми, прокуратуру”.

В декабре 2014 года Кашапов был арестован за публикацию в интернете трех текстов и одного демотиватора с критикой аннексии Крыма и агрессии России на Восточной Украине. 15 сентября 2015 года судья Набережночелнинского горсуда Дан Шакуров приговорил общественника к трем годам общего режима по части 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды) и части 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет). Это был первый в России приговор по “сепаратистской” статье 280.1.

Сам Кашапов не отрицал факта публикации текстов и демотиватора, однако настаивал, что состава преступления в этих действиях нет. Выступая в своем процессе с последним словом, он подчеркнул, что дело полностью сфабриковано ФСБ.

13 ноября Верховный суд Татарии оставил решение Шакурова в силе, сняв с политзека лишь дополнительное наказание – двухлетний запрет пользоваться соцсетями по выходе из колонии.