Пятница, 7 апреля 2017

Следствие повторно задержало преподавателя математики Московской финансовой-юридической академии Дмитрия Богатова, ходатайство о заключении которого под стражу накануне отклонил Пресненский райсуд Москвы. Об этом сообщает “Медуза” со ссылкой на его родителей. Богатову теперь вменяют статью о публичных призывах к терроризму.

Мужчина до сих пор находится в изоляторе временного содержания ГУВД Москвы на Петровке.

Адвокат Алексей Тепцов рассказал BFM, что после суда Богатова увезли в ИВС. Там с него должны были взять подписку о невыезе и отпустить. Однако ночью адвоката неожиданно вызвали в СКР. “Следователь позвонил мне и пригласил в здание СКР Москвы на Новокузнецкой улице для проведения неотложных проверочных мероприятий по статье 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма), – сообщил Тепцов. Он отметил, что материалы по этой статье были выделены из дела о призывах к массовым беспорядкам 2 апреля (часть 3 статьи 212 УК). По нему Богатов так и не успел стать обвиняемым.

Тепцов считает, что после того как у Богатова возьмут объяснения, следователи возбудят уголовное дело уже по статье 205.2, предусматривающей до семи лет лишения свободы. “По идее дело по данной статье должно возбуждаться уже по другим событиям. Однако я не исключаю, что следователи решили посмотреть на то же событие под другим углом, – отметил адвокат. – Я вполне допускаю, что Богатов будет задержан по новой статье, а следователи будут выходить в суд с новым ходатайством о заключении его под стражу”. Тепцов назвал такую тактику “отработанным следственными органами ходом”.

Днем в субботу судья Пресненского райсуда Москвы Евгений Найденов удовлетворил ходатайство защиты и продлил на 72 часа задержания Богатова. Адвокаты просили предоставить время для ознакомления с материалами дела, предоставления доказательств непричастности подзащитного к инкриминируемому ему преступлению, а также дополнительных характеристик его личности. По решению суда, ходатайство следствия об аресте будет рассмотрено в понедельник в 17:00.

В среду около 22:00 в квартиру 25-летнего Богатова на улице Островитянова пришли сотрудники московского управления СКР и полицейские. Примерно до двух часов ночи они проводили обыск. У Богатова изъяли все электронные носители информации. В четверг пресс-служба СКР сообщила о задержании мужчины, размещавшего в интернете призывы выйти 2 апреля на акции протеста в центре Москвы. Имени подозреваемого по части 3 статьи 212 УК (призывы к массовым беспорядкам) не сообщалось. В СКР отмечали, что для сокрытия своего местоположения задержанный использовал средства анонимизации.

В пятницу судья Найденов отказался удовлетворить ходатайство следствия о помещении Богатова под стражу. “Я не совершал приписываемых преступлений, скрываться от органов правосудия не намерен”, – заявил на судебном заседании Богатов. Защита полагает, что его IP-адрес мог использовать кто-то другой.

Как отметил на заседании суда следователь, сейчас сотрудники СКР осматривают изъятую в квартире Богатова техники. “Предъявление обвинения планируется после осмотра техники”, – сказал он.

На прошлой неделе в соцсетях стали появляться призывы к проведению 2 апреля акций в центре Москвы. В частности, в заблокированном по требованию Генпрокуратуры паблике “Требуем системных изменений в стране” призывали провести митинг на Красной площади. Среди предложенных организаторами акции требований – отставка премьер-министра Дмитрия Медведева, обеспечение постоянного диалога между властью и гражданами, сокращение расходов на оборону, отмена “закона Яровой”.

Кто именно призывал к проведению акции, неизвестно. Страницы, на которых публиковались призывы, были заведены недавно и не содержали никакой личной информации. Размещенные на них фотографии взяты из интернета.

31 марта Генеральная прокуратура направила в Роскомнадзор требование о блокировке нескольких интернет-ресурсов с призывами выйти на акцию 2 апреля. В письме ведомства были упомянуты два паблика в социальной сети “ВКонтакте”, пост в Живом журнале и два видеоролика на YouTube.

В Генпрокуратуре отметили, что органы власти не получали уведомлений о проведении акции 2 апреля. Призывать к участию в массовом мероприятии и проводить агитацию можно только после подачи уведомления, а раз его не было, говорится в письме, то информацию на перечисленных в письме страницах следует рассматривать как содержащую призывы к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности и к участию в мероприятиях, “проводимых с нарушением установленного порядка”.

1 апреля московское управление СКР возбудило уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам в столице. “По версии следствия, 29 марта 2017 года в сети интернет, то есть в свободном доступе для неограниченного круга лиц, неустановленным лицом под псевдонимом размещены текстовые сообщения, призывающие к действиям крайне экстремистского толка. Следствием принимаются меры к установлению лиц, разместивших призывы к преступным действиям”, – сообщала пресс-служба ведомства.

В воскресенье в Москве было задержано не менее 59 активистов (

ВИДЕО). Однако большинство из них участвовали в акциях, проходивших не в тех местах, которые указывались в анонимных призывах. Почти всех задержанных в ночь на понедельник отпустили из полиции.

Активистам Ильдару Дадину, Сергею Ожичу, Юлии Успенской следователи вручили повестки в Следственный комитет. На них составили протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга), остальных активистов из ОВД “Тверской” отпустили без протоколов. При этом в отделении их пытались допрашивать следователи СКР по недавно возбужденному уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам.

На активистов, доставленных в другие ОВД, составлялись протоколы по части 6.1 статьи 20.2 КоАП (нарушения порядка проведения публичных мероприятий, повлекшие создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения). На некоторых активистов, предположительно, составили протокол по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). В ОВД “Китай-город” все задержанные также были допрошены следователями СКР.